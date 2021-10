‘Het zou zomaar kunnen dat een onvermoede bestseller lange tijd niet leverbaar zal zijn’

Erwin de Vries van boekhandel Godert Walter in Groningen Beeld Sabine Van Wechem

Willem Frederik Hermans’ Volledige werken, deel 21 is jullie nr 1. Waarom?

‘Hermans is een meesterlijke provocateur. Ik heb genoten van dit deel van de verzameling ongebundeld werk uit de periode tussen 1952 en 1979. Het zijn recensies, beschouwingen, ingezonden brieven en columns. Bij lezing heb ik hardop moeten lachen. Zoals bijvoorbeeld om zijn portret van Groningen: ‘een punaise met de punt omhoog’.’

Nr 2, 5 en 7 gaan over herinneringen.

‘In De ivoren cel brengt ‘herinneringsprofessor’ Douwe Draaisma passages over herinneringen uit ruim driehonderd delen privé-domein samen. Vooral gedachten over herinneringen ‘als een versie van je verleden’ zijn uitdagend om over na te denken.

‘Victorien, ik hou van je van Kees ’t Hart is een boek dat moeilijk te vatten is in een enkele omschrijving, daarvoor lopen de verhalen – ook hier vaak in de vorm van herinneringen –, gedichten en reportages te zeer uiteen. Soms voorzien van beeldmateriaal. Vol ironie. En je steekt er ook nog eens veel van op.

‘De Oostenrijkse schrijver Robert Menasse is de zoon van een overlevende die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat in de dierentuin Artis. Daarover gaat een van de veertien herinneringen die hij in De Amerikaanse bril beschrijft.’

Is nr 8, over kinderen van de jaren zeventig, herkenbaar voor u?

‘Ja, net als veel lezers van deze krant – vermoed ik – ben ik zo’n kind. Het boek leverde me de nodige aha-erlebnissen op die Jan Konst van een bredere duiding weet te voorzien.’

Hoe gaat het in de boekhandel?

‘We horen dat uitgevers vanwege het dreigende papiertekort titels uitstellen. En ik verwacht dat herdrukken ook langer op zich zullen laten wachten. Het legt druk op de inkoopbeslissing bij ons. Het zou zomaar kunnen dat de onvermoede bestseller, die je ieder jaar hebt, maar die vaak niet te voorspellen is, lange tijd niet leverbaar zal zijn. Kiezen klanten dan voor een ander boek of zeggen ze laat maar? Ik weet het niet. Er staan ons ongetwijfeld verrassingen te wachten.’

Toptien boekhandel Godert Walter in Groningen

1. Willem Frederik Hermans: Volledige werken, deel 21, ongebundeld werk; De Bezige Bij

2. Douwe Draaisma: De ivoren cel; De Arbeiderspers

3. Juli Zeh: Onder buren; Ambo Anthos

4. Bernard Schlink: Afscheidskleuren; Cossee

5. Kees ’t Hart: Victorien, ik hou van je; Querido

6. Mathijs Deen: De grenzeloze rivier; Thomas Rap

7. Robert Menasse: De Amerikaanse bril; De Arbeiderspers

8. Jan Konst: Na de revolutie – Kind van de jaren zeventig; Balans

9. Rob Siebelink, Guus Termeer: Heb je dat gelezen!; Passage

10. Carson McCullers: Alle verhalen; Athenaeum

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Mark Janssen: Dromer; Prentenboek Kinderboekenweek – Stichting CPNB

2. Lucinda Riley: De liefdesbrief; Xander Uitgevers

3. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

4. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

5. Marc-Uwe Kling, Astrid Henn: De NEEhoorn; Volt

6. Pieter Koolwijk: Gozert; Lemniscaat

7. Marianne Busser, Ron Schröder, Mark Janssen: Van snoepjesproever tot matrassentester; Moon

8. Merel van Vroonhoven: De stap; Ambo Anthos

9. Hanneke de Zoete: De Zoete Zusjes zoeken een schat; Kosmos

10. Michael Pilarczyk: Je bent zoals je denkt; Invictus