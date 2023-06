Het zomernummer van Sanne Wallis de Vries en kompanen belooft de hit van de Parade te worden

Kleinkunstenaar Sanne Wallis de Vries (midden) vormt samen met Tessel Beek (links) en Suzanne Mateysen de groep Ta Mère. Beeld Diederick Bulstra

Sanne Wallis de Vries was behalve kleinkunstenaar ook ooit columnist. In een van haar stukjes omschreef ze Rob de Nijs als de zanger met de mooiste stem van Nederland. Dat vond ze toen, en dat vindt ze nog steeds. Al vanaf haar 4de jaar, toen ze op tv Hamelen zag, is ze ervan overtuigd: Rob de Nijs is de beste. Daarom was ze ook zeer vereerd toen ze vorig jaar werd uitgenodigd op te treden tijdens zijn afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Ziggo Dome.

Ze hadden haar gevraagd voor een stand-upcomedyoptreden, maar Wallis de Vries wilde graag ook zingen en alleen het liedje Ik wil je was nog over. Een beetje een raar nummer, en daarom vroeg ze twee collega’s en vriendinnen, Tessel Beek (54) en Suzanne Mateysen (43) om voor deze gelegenheid een trio te vormen.

Het optreden, compleet met een groot swingend orkest, werd een doorslaand succes, en de samenwerking smaakte naar meer. Ze noemen zich nu Ta Mère, en maakten met regisseur Selma Susanna hun eerste programma Voor me leeftijd, waarmee ze deze hele zomer op rondreizend theaterfestival De Parade staan.

Van Ziggo Dome naar de Parade, het lijkt een stap terug, maar de vrouwen zien dat juist als een pre. ‘Onze show is een festival-act, art-pop in het theater, dus op De Parade kloppen wij’, aldus Suzanne Mateysen, die de muziek van Voor me leeftijd maakte. Ta Mère hoopt eerlijk gezegd dat het catchy nummer dé zomerhit van 2023 wordt. Wie de geweldige clip bekijkt, opgenomen in een klassieke kapsalon en met een gastoptreden van cabaret-godfather George Groot en veel knappe jongens, kan niet anders constateren dat Voor me leeftijd in elk geval dé hit op De Parade 2023 zal worden.

De vrouwen kennen elkaar van Studio Selma Susanna, waar ze de kleinkunstopleiding volgden. Sanne Wallis de Vries (52) stond samen met Selma Susanna aan de wieg van die parttime opleiding en was de eerste die er afstudeerde. Sindsdien heeft ze van optreden haar beroep gemaakt. Mateysen geeft naast optreden ook Engelse les op een middelbare school en componeert muziek; Beek is afgestudeerd jurist, speelt kindervoorstellingen in het Van Gogh Museum, geef les bij Studio Selma Susanna en schreef juridische teksten voor het tv-programma De rijdende rechter.

Maar voorlopig hebben ze gedrieën één doel: Ta Mère via de Parade wereldberoemd maken. Mateysen: ‘We willen uiteindelijk ook naar het Edinburgh Fringe Festival en eindigen op het Eurovisie Songfestival.’ De Overgang Monologen of vrouwen die met plaksnorren mannen gaan na doen – zoiets verwacht je misschien. Bij een repetitie van Voor me leeftijd in een snikheet repetitielokaal blijkt dat totaal niet te kloppen. De voorstelling is super muzikaal, waaiert verrassend uit, en gaat totaal niet over drie vrouwen van rond de 50 die worstelen met de overgang, het verval van het lichaam, het hebben of juist niet hebben van een man, en het gaat ook niet ook niet over het legenestsyndroom. En toch: soms raken ze wel aan dat soort onderwerpen, maar dan heel associatief, én met zelfspot.

Wallis de Vries: ‘Nee zeg, thema’s als overgang of opvliegers vinden wij blijkbaar niet interessant. Wij zijn niet anti-aging, maar juist pro-aging. Ik vind dit de leukste leeftijd die er is, dit zijn de golden years. Je weet wat je kan, je weet wat je wilt, je hoeft geen dingen meer te doen waar je eigenlijk geen zin meer in hebt. Ervoor kiezen om bijvoorbeeld geen dingen meer op te rakelen, maar te leven.’

Die naam, Ta Mère, waar staat die eigenlijk voor?

Wallis de Vries: ‘Dat is Frans. Dat betekent: je moeder.’

Eh…

Wallis de Vries: ‘Dat is wat wij met deze show willen, dat je na afloop het gevoel hebt dat je even bij je moeder bent geweest, en dat, ervan uitgaande dat het een leuke moeder is, je bent bijgekomen, opgeladen, gevoed, even liefde hebt gevoeld, en dat je niet wist dat je daar zo aan toe was.’

Beek en Mateysen, in koor: ‘En dat wij dit in de slipstream van de beroemde Sanne Wallis de Vries nog mogen meemaken, dat is echt amazing!’