Het zojuist verschenen kookboek van restaurant Rijsel heeft een brievenwegerachtige precisie

In het Amsterdamse restaurant Rijsel kun je lekker eten. Dat wil zeggen: als je er een tafel kunt krijgen. ‘Het is meer dan eens gebeurd dat ik als ik ergens uit eten ging en het eten daar hartstikke slecht was, ik de rekening gevraagd heb en linea recta naar Rijsel ben gevlucht.’ Aldus Joël Broekaert, culinair journalist. Hoe zou hij dat voor elkaar krijgen? Als ík daar wil eten, moet ik een maand van te voren reserveren!

Daarom was ik blij met het zojuist verschenen kookboek van Rijsel. Er staan verrukkelijke recepten in, zoals bijvoorbeeld ‘smeus met gepocheerd ei en Hollandse garnalen’. Daar komt ‘185 gram kruimige aardappels’ aan te pas en ‘60 ml karnemelk’. Vanwaar die brievenwegerachtige precisie? Met ‘1 grote aardappel’ ben je er ook, en van die 60 ml karnemelk (ruim een borrelglaasje) krijgen we later te lezen dat het ‘per aardappelsoort kan verschillen hoeveel karnemelk je nodig hebt’.

Het getal 60 komt telkens terug. 60 gram meiraapjes hier, 60 ml mosselvocht en 60 gram winterpeen daar, 60 gram aardappel gaat er in de huzarensalade met 60 gram doperwten (plus de juist weer erg lukrake ‘drie flinke eetlepels mayonaise’: dat kan van alles zijn tussen een kwart en een halve pot).

Geeft niks, op zich. Maar een vreemd contrast vormt het wel met de onnauwkeurigheden in het boek. Nee, een sukadelap is niet in twee uur mals. Een asperge-hoofdgerecht waarin voor vier personen een zeer krappe 500 gram asperges wordt voorgeschreven? Dat is er net één per persoon! En dan de achteloze instructie om een liter ingekookte bouillon ‘af te binden met een beetje boter’: hier was een hoeveelheid nu juist handig geweest, plus enige uitleg.

Bij het recept voor ‘verse worst’ staat in de ingrediëntenlijst plompverloren ‘5 kg worstvlees’ zonder enige uitleg wat voor vlees dat moet zijn, en ook het procedé is summier omschreven: ‘maak vervolgens ballen die je in de worststopper gooit’ (vanaf welke afstand je moet gooien staat er niet bij, maar ik neem aan 60 cm). Worst maken is een vak apart: als je niet écht uitlegt hoe het moet, heeft niemand er iets aan.

Wél fijn is de tip om ‘op zoek te gaan naar een oude moulinexgrill met spit’. Een kip van het spit wordt ‘perfect omdat hij rondjes draait en afwisselend warmte en rust krijgt’, zo is het maar net. Mijn moeder, die niks gaf om koken of lekker eten, braadde vroeger in zo’n ding op de bonnefooi de heerlijkste kippen. En ik maar turen, door dat gezellig verlichte ruitje, naar dat draaiende wonder. Moulinex maakt ze nog steeds, zag ik, voor 130 euro. Hoera!

Voor wie door de onnauwkeurigheden heen kijkt en wat ervaring heeft is Rijsel een aardig kookboek, al hadden de eulogieën van BN’ers (lees: mensen die op stel en sprong een tafel kunnen krijgen in Rijsel) van mij weg mogen blijven. Net als Youp van ’t Heks ‘leukste restaurantervaring’:

‘Met mijn vrouw in Nancy, waar de dikke meneer aan het tafeltje achter ons zomaar ineens bezweek aan een hartstilstand. De ambulancebroeders waren een dik uur zoet met reanimeren en gooiden uiteindelijk een kansloos lakentje over hem heen. (…) De ober vroeg keurig of we een ander tafeltje wilden. Absoluut niet. We vierden het leven met een uitzonderlijke witte en daarna een kogelronde rode bourgogne. Het eten smaakte voortreffelijk en we zongen ons ’s nachts naar het hotel.’

Dat was zijn léúkste restaurantervaring, hè? Ik ben nu wel benieuwd naar de mindere avonden. En ik vraag me af of ik een hap door mijn keel zou krijgen als er iemand naast me lag te sterven. (Het antwoord is nee.)