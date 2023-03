‘Het zit in mijn hart’ is een film over het maken van een film op een geïnspireerde én verwarrende manier ★★★☆☆

‘Het zit in mijn hart’.

Een film over het maken van een film: het is een veelbeproefde constructie die je als toeschouwer flink aan het puzzelen kan zetten. Hoe verhouden de verwikkelingen op de set zich tot de film ín de film? Weten de personages, de acteurs en hun publiek waar de fictie begint en ophoudt?

Het zit in mijn hart bedient zich op een geïnspireerde én verwarrende manier van deze formule. Cineast en multimediakunstenaar Saskia Boddeke baseerde de film op theatervoorstelling Furia, die Oscar Wagemans in 2018 maakte met toneelgroep Kamak. Het hechte Hengelose gezelschap, bestaand uit professionele acteurs met een verstandelijke beperking, stort zich in Het zit in mijn hart opnieuw op het stuk, waarin de temperamentvolle jonkvrouw Furia (Marian Janssen) zich wreekt op de mannen die slechts azen op haar fortuin. Boddeke (The Greenaway Alphabet) verhuisde het gegeven naar de Veluwse heide – met Radio Kootwijk als slot – en bewerkte Furia tot een gestileerde, bloederige, barokke kostuumfilm over de zeven hoofdzonden.

Tegelijkertijd is Het zit in mijn hart een geëngageerd portret van het acteursgezelschap. En zoals de scheidslijn tussen documentaire en speelfilm regelmatig vervaagt, zo dringen de emoties van de spelers hun rollen binnen en andersom, waarbij je ook als toeschouwer soms het overzicht verliest. Neem de scènes waarin het conflict tussen Furia en de boze Margarita (Ayle Albert de la Bruheze) hoog oploopt, en ook de actrices het met elkaar aan de stok (lijken te) krijgen. Zulke verwarrende momenten behoren tot de beste van de film, omdat je ze ervan doordringen hoe intens het creatieve proces voor de mensen van Kamak is en hoezeer de rollen hen op het lijf geschreven zijn.

De film, die op Idfa 2022 een speciale vermelding kreeg, zoekt herhaaldelijk ethische grenzen op. Soms vertrouwen de acteurs Boddeke iets toe wat ze expliciet voor zichzelf willen houden, en tóch krijgen wij het te horen. Zo vertelt actrice Anne Aalderink dat relaties binnen Kamak niet zijn toegestaan, maar dat ze stiekem samen is met medespeler Rijk Sietsema. Daarom schrikt ze zo van een (door Boddeke geïnitieerde) improvisatiescène waarin Rijk op een bed ligt te flikflooien met de homoseksuele Tim Assen.

Hoe dit allemaal precies zit, of de privacy van acteurs nu wel of niet wordt geschaad, is iets wat in Het zit in mijn hart onduidelijk blijft. De film laat je dan ook (opzettelijk?) met gemengde gevoelens achter. Gelukkig maar dat Boddeke’s allesbehalve betuttelende betrokkenheid de boventoon voert.