Het zalig onzinnige ‘Fumer fait tousser’ zit vol niet ter zake doende omwegen, charmant debiele dialogen en virtuoze huis-tuin-en-keuken-splatterhorror ★★★★☆

‘Fumer fait tousser’

De mannen en vrouwen van Tobacco Force, de ‘coolste wrekers ter wereld’, hebben monsterschildpad Tortusse eindelijk klemgezet. Hoogste tijd om het gedrocht kanker te bezorgen. De strak in hun lycra pak zittende Benzène, Nicotine, Méthanol en Ammoniaque vuren hun dodelijke dampen af op het brullende (en overduidelijk rubberen) reptiel; alleen Mercures bijdrage hapert nogal. Hij is ergens anders met zijn gedachten, bekent hij. Net op tijd komt het goed. Tortusse barst uit elkaar: bloed, vlees en ingewanden spatten triomfantelijk in het rond, shot na shot na shot. Ook een toevallig passerend toeristengezin komt helemaal onder te zitten, maar dat mag het plezier van de overwinning niet drukken.

De filmgeschiedenis leert dat het makkelijk misgaat wanneer eigenzinnige cineasten zich op superheldenterrein wagen. Voor zoiets hoef je niet bang te zijn bij Quentin Dupieux, de Fransman die in Deerskin de obsessie van een man voor zijn leren jack portretteerde, met Mandibules een schelmenkomedie optrok rond twee sukkels en een reuzestrontvlieg en ook zijn eigen absurdistische draai gaf aan het tijdreisgenre (Incroyable mais vrai). Het zalig onzinnige Fumer fait tousser (‘Van roken moet je hoesten’) is een soort liveactioninterpretatie van wat je een stel kinderen (of blowende volwassenen) met hun Power Rangers-poppetjes zou kunnen zien uitspoken, vol totaal niet ter zake doende omwegen, charmant debiele dialogen en virtuoze huis-tuin-en-keuken-splatterhorror.

Dupieux en zijn aanstekelijke topcast tillen de gortdroog gebrachte nonsens voortdurend naar een nog waziger niveau. Bevelhebber van Tobacco Force is een spuuglelijke rattenpop die groene drab kwijlt en toch een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent op de vrouwelijke strijders. Nu de snode Lézardin de aarde wil vernietigen, is het zaak dat de haperende teamspirit van Tobacco Force snel wordt opgekrikt. Dus moeten ze op retraite bij een meertje in het bos, logerend in een futuristisch verblijf dat van alle gemakken is voorzien: neem bijvoorbeeld de supermarktkoelkast, compleet met ingebouwde kassière die altijd voor je klaarstaat zodra je de deur opendoet.

Fumer fait tousser, met geinige bijrollen van Adèle Exarchopoulos en Benoît Poelvoorde, is een film die eigenlijk helemaal nergens heen wil en intussen nauwelijks kan stilzitten. Geen wonder dat de personages het ene gruwelijke kampvuurverhaal na het andere mogen opdienen. Hoogtepunt is de anekdote rond de kluns die onopzettelijk vermalen wordt in de shredder van zijn tante, tot slechts een emmer met kledders en het flapje van zijn mond resteert (‘Ik voel me uitstekend, hoor’). De afloop van dit aangrijpende verhaal blijft ongewis, aangezien het wordt verteld door de langzaam gegrilde barracuda die Benzène in het meertje heeft gevangen.

Barracuda’s in een bosmeer, waarom ook niet. Dat blijft toch de grootste gunst van Dupieux’ universum: hoe het incasseringsvermogen van je verbeelding vrolijk wordt opgerekt, zonder dat het verder ook maar ergens toe hoeft te dienen.