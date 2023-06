Het wringt voortdurend in ‘Böse Spiele – Rimini Sparta’ van cineast Ulrich Seidl ★★★★☆

Hans-Michael Rebergh in ‘Böse Spiele – Rimini Sparta’.

Het heeft iets weg van een cartoon. De pedofiele man die zich in het sneeuwbalgevecht van een aantal jongetjes mengt, kraaiend van plezier. Om dan ineens verschrikt weg te hollen, als zijn seksuele gevoelens opspelen. Lollig is deze scène uit Sparta evenwel niet. Ewald vlucht naar zijn auto, kermend van frustratie, woede. Gekweld door de lust waaraan hij niet wenst toe te geven. Kunnen we meevoelen met zo’n man?

Nooit, ook maar een moment, is er sprake van seksuele handelingen met minderjarigen in de film van Ulrich Seidl. Maar ook het normale contact met hen is al snel beladen voor deze Ewald, een introverte en wat schlemielige Oostenrijker met een snor en een dun stemmetje (een verfijnde, kwetsbare rol van acteur Georg Friedrich). Hij werkt als elektrotechnicus voor een fabriek in Transsylvanië, een van de armere streken van Roemenië. Mooi van lelijkheid is het er, met al die vervallen gebouwen in brutalistische stijl. Bij een andere, minder begaafde cineast liggen de beeldclichés dan al snel op de loer, maar Seidl laat zijn strompelende personages opgaan in deze omgeving. Soms door middel van exact gekozen composities, soms sober registrerend.

Als Ewalds relatie met een Roemeense vriendin spaak loopt, vanwege zijn voor haar onverklaarbare erectieproblemen, gooit hij zijn bestaan om. Gratis judoles geeft hij voortaan, voor die door hem geprefereerde prepuberale jongetjes, van een jaar of 11. Vanuit een oud schoolgebouw, dat hij met een zelfgebouwde houten vestingwal omsluit; Sparta, heet het jeugdhonk.

Ewald leeft er op. En ook de door hem benaderde jongetjes, uit arme gezinnen met alcoholistische en weinig zachtzinnige vaders, lijken er te gedijen. Vrolijk ravottend en stoeiend, onder de ogen van die wat zonderlinge, maar ook vriendelijke en zachte leraar, die de lokale taal nauwelijks beheerst.

Seidl baseerde zijn film losjes op de zaak rond een Duitse man die gratis karateles gaf aan Roemeense kinderen, maar ondertussen heimelijk filmopnamen maakte van zijn pupillen. Ewald lijkt waarlijk begaan met de verwaarloosde jongetjes, maar het contact met hen wakkert zijn onderdrukte gevoelens ook aan. Zo wringt het voortdurend, in Sparta.

Ewald dook eerder al even op in Rimini, Seidls eind vorig jaar verschenen speelfilm over schlagerzanger Richie Bravo (Michael Thomas), die zijn zangkunst én lichaam aanbiedt aan oudere hotelgasten in de winterse Italiaanse badplaats. Het halfverlaten Rimini, waar vluchtelingen als geestverschijningen de lege straten bevolken. Broers zijn ze, Richie en Ewald, die kortstondig terugkeren naar Oostenrijk als hun moeder overlijdt. En die hun vader opzoeken in het verzorgingstehuis, waar de demente man graag de als kind gekoesterde nazimarsliederen inzet.

Seidl smeedde Rimini en Sparta samen tot één, voor het deze week eveneens in de bioscoop uitgebrachte Böse Spiele, dat bijna drieënhalf uur soepel heen en weer springt tussen Ewald en Richie. Alsof het altijd zo bedoeld was. Ook de overkoepelende thema’s komen zo nog sterker naar voren. Dit is Seidls kijk op Europa. Weinig vrolijk, maar wel met mededogen. Een continent vol verval, uitbuiting en onderdrukte gevoelens.