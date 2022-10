Het wondertrio Gabriels heeft een eigen soulvariant die blijft verbazen en ontroeren ★★★★☆

Festivalbezoekers wisten het al, de popmuziek is sinds een jaartje een heel bijzonder trio rijker. Gabriels is de naam. De twee witte en een zwarte man maken moderne soul die je van de ene verbazing in de andere ontroering doet vallen. Een jaartje geleden was er al een prachtige ep, Love and Hate in a Different Time, gedragen door het enorme stembereik van zanger Jacob Lusk. Er kwamen spectaculaire optredens op Le Guess Who in november vorig jaar en afgelopen zomer op Down the Rabbit Hole, en nu is er dan een eerste album, althans het begin daarvan. Want Angels & Queens is pesterig opgeknipt in twee delen. Voordat in maart Part II verschijnt moeten we het nog even doen met de eerste helft, en die is erg goed.

Lusk, elf jaar geleden nog smaakmaker bij American Idol, ontmoette zijn twee companen, landgenoot Ari Balouzian en de Brit Ryan Hope, toen die in LA op zoek waren naar een gospelzanger voor een filmproductie. Ze hebben elkaar niet meer losgelaten. Hoe ze de muzikale inbreng in het wondertrio Gabriels verdelen is niet helemaal duidelijk. De machtige stem van Lusk is misschien wel het belangrijkste wapen, maar niet het enige. De teksten (met inbreng van alle drie) gaan ergens over. Als Lusk een ode aan Mama zingt, is dat zo invoelbaar dat je met hem meezwelgt. Prachtig ook hoe de pianoballad If You Only Knew – met de van Lusk gedubbelde stem als gospelkoor op de achtergrond – van droevig naar euforisch ombuigt. De weelderige, met veel strings opgetuigde arrangementen zijn fraai en verrassend.

Het stempel ‘retrosoul’ voor deze muziek wordt vakkundig vermeden door het trio dat gospel, r&b en een snufje hiphop verbouwt tot een eigen, nieuwe soulvariant. Ze beginnen nog maar net, maar Angels & Queens Part I is prachtig. Laat dat tweede deel maar snel komen.

Gabriels Angels & Queens Part I Pop ★★★★☆ Atlas Artists/Warner