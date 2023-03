Het wonderlijke ezeltjesdrama ‘Eo’ toont het dierenleven als een koortsdroom ★★★★☆

Eo

Het ezeltje ligt op de grond, in desoriënterend rood stroboscooplicht. Een vrouw kijkt ogenschijnlijk machteloos toe. Dan staat de ezel op, verdwijnen de flitslichten en blijkt dit een circusact te zijn. Het publiek applaudisseert.

Zo begint Eo, de wonderlijke nieuwe film van Jerzy Skolimowski. De 84-jarige Poolse cineast bouwde sinds de jaren zestig een oeuvre met een aangenaam afwijkende signatuur. Ga maar na: hij ontmaskerde de vrije seksuele moraal van de jaren zeventig in het bevreemdende Deep End (1970), maakte met The Shout (1978) zo’n typisch-Engelse, mysterieuze jarenzeventighorrorfilm, en regisseerde Vincent Gallo als zwijgzame Talibanstrijder in Essential Killing (2010). Eo, een aandoenlijke, geestige en geregeld ongemeen gewelddadige film over de wederwaardigheden van een ezeltje dat gedurende anderhalf uur geregeld van eigenaar wisselt, past moeiteloos in die traditie.

Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film.

Fraai is de eropvolgende scène waarin ezeltje Eo (hardop uitgesproken klinkt de naam als variant op ‘Ia’) een kar voorttrekt over het terrein van een metaalverwerkingsbedrijf, en de blik van het dier wordt afgewisseld met beelden vanuit het perspectief van een enorme hijskraan met grijparm. Hoe het dier voortploetert in een door de mens ingerichte wereld: in Eo is dit onmiskenbaar een rode draad.

Eo is vervolgens getuige van een protest tegen het gebruik van dieren in het circus, en wordt na een faillissement overgenomen door een fokker van prijspaarden. Later belandt de ezel onder meer op een zorgboerderij, bij een groep voetbalhooligans, in de deftige villa van een Franse gravin (een zonderlinge bijrol van een met borden en bestek smijtende Isabelle Huppert) en zelfs in de bio-industrie. Leed is nooit ver weg, maar toch ook zelden overheersend.

Geen Disney-achtig antropomorf gedoe, maar de beroemde ezelfilm Au hasard Balthazar (1966) van de Franse filmer Robert Bresson is hier het voorbeeld. Eo is daarbij te zien als ode aan én variatie op Bresson: minder nadrukkelijk opgetuigd als religieuze parabel, maar haast net zo wars van sentiment. En áls we worden geacht iets te voelen, dan is dat gevoel bij Skolimowski zelden eenduidig.

Daarvoor verschiet Eo ook te vaak op gracieuze wijze van toon en kleur. Soms ook letterlijk, als het rode licht uit die circusvoorstelling terugkeert in een korte scène met een robothond. Of wanneer tijdens een sfeervol tochtje door een maanverlicht bos plotseling groene laserstralen opduiken. Is het een trancefeest? Een aanval van een militaire elite-eenheid? Een dierenleven als veredelde koortsdroom – het is een van de vele interpretaties waartoe het rijke Eo uitnodigt.