Het wilde zwijn is stoer, intelligent en sociaal, maar overleven op de Veluwe is een hele kunst

Beeld Margot Holtman

We zien vandaag alleen dode wilde zwijnen. De botresten en de schedel van een geschoten dier, al aan het begin van ons tochtje op de Midden-Veluwe. Later staan we gebogen over een wolvendrol waarin Hugh Jansman, als dierecoloog verbonden aan de Universiteit van Wageningen, de harige resten van een wild zwijn herkent.

Ik liep hier vaker met Jansman, die op de Veluwe woont. Eerder volgden we de zwijnenfamilies in de vroege ochtend en in de avondschemering; nu bekijken we wat het wilde zwijn teweeg kan brengen in een ‘systeem’. Jansman: ‘Hij verspreidt zaadjes, brengt insecten aan de oppervlakte, maakt kiembedden voor plantjes.’ We stoppen bij kuilen en zoelen, en omgewoelde pollen. ‘Goed voor de dynamiek, en voor de biodiversiteit.’

Keilers, zeugen en frislingen

‘Intelligente en sociale dieren’ zijn het bovendien. Het gedrag van de wilde zwijnen, de keilers, de zeugen, de frislingen, de overlopers, spreekt wel breder tot de verbeelding. Een stoer beest, je moet er beter voor uitkijken dan voor de wolf. Maar het wat plompe voorkomen, de grote, ronde snuit, het rauzen door het bos, het woelen en wroeten in de bodem, het badderen in modderplassen: het heeft ook amusementswaarde.

Toch vergaat het lachen je op de Veluwe snel. Nu is het even rustig, in de kraamtijd, de eerste frislingen, pasgeboren biggen, komen tevoorschijn. Maar tot vorige maand werden de zwijnen nog ‘beheerd met het geweer’, zoals elk jaar, van juli tot eind maart. Vorig jaar werden op de Veluwe tegen de achtduizend zwijnen geschoten, ongeveer 85 procent van alle dieren. Om de ‘doelstand’ te halen.

Jansman: ‘Hele familiestructuren worden uit elkaar geschoten. Vorig jaar was een slecht mastjaar, met weinig eikels en beukennootjes. Jagers kunnen dan, met behulp van lokvoer, relatief makkelijk hoefdieren schieten.’

Selectie en adaptie

Kan dat niet anders, is de vraag? Als er niet gejaagd zou worden op de Veluwe, zouden in slechte mastjaren ook veel zwijnen sterven, maar wel voornamelijk de zwakste exemplaren. Jansman: ‘Dat basisprincipe van de evolutie, selectie en adaptatie, krijgt nu geen schijn van kans.’

Extra kwalijk, meent Jansman, omdat de Veluwse zwijnen zijn ‘ingeteeld’. Dat komt doordat ze op de Veluwe zitten opgesloten. Ooit is bedacht dat wilde zwijnen maar in een paar gebieden in Nederland mogen leven.

Beeld Margot Holtman

De voedselsituatie op de Veluwe is met de jaren ook verslechterd. Meer uitstroming van mineralen door verzuring en vermesting, een aan stikstof gerelateerd probleem. Jansman: ‘De zwijnen en edelherten hebben een tekort aan mineralen, zo blijkt uit onderzoek. En als inteelt in combinatie met een tekort aan mineralen leidt tot vitaliteitsproblemen, dan ben je vaak al te laat.’

Lastpak

Maar die reputatie van lastpak dan? Mensen met tuintjes in de Veluwse dorpen kunnen daarover meepraten. Hongerige wilde zwijnen steken ook nogal eens de weg over. Buiten de Veluwe kan het dier huishouden in maïsvelden, want wilde zwijnen leven inmiddels illegaal in grote delen van het land.

Alleen maar meer redenen voor slimmer, ‘natuurvolgend’ beheer, vindt Jansman. ‘We hebben lastpakken van ze gemaakt. Door overal het favoriete voedsel, maïs, pal voor hun neus te verbouwen. Ook de varkenspest is door menselijk handelen verspreid. Bestrijd zwijnen op de plekken waar ze overlast veroorzaken, maar gun ze meer natuurgebieden, verbind die gebieden en laat ze daar zo veel mogelijk met rust. Dan merken ze op een gegeven moment wel waar het veilig is. Het zijn immers intelligente dieren.’

Voor de bezoeker op de Veluwe geldt de komende maanden ook een devies: kom niet te dicht bij de biggen. Want, zo zegt Jansman: ‘Moeder de zeug kegelt je zo omver.’