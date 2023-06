Het wil maar niet lukken om mee te leven met de personages in ‘Laagland’ ★★★☆☆

Joris Smit en Mark Rietman in ‘Laagland’. Beeld Fred Debrock

Op het podium zien we prototypen van klimaatneutrale ‘waterwoningen’ die verbonden zijn door vlonders. Op een van de woningen staat tech-ondernemer en miljonair Hugo (een onderhoudende rol van Joris Smit), die zijn woningproject Aquapolis aan een publiek moet pitchen. De gladde zakenman wil naar eigen zeggen de wereld veranderen en zal met zijn jonge gezin een van de woningen in een afgelegen provincieplaats betrekken.

In de volgende scène probeert de reddingsbrigade uit Langwetering, die zich vrijwillig ontfermt over de recreatie op de Weteringse Plas, een brief vol jargon van de gemeente te ontleden. Het blijkt dat er in hun plas ‘woonboten’ zullen worden geplaatst. Installatiemonteur Ferry (snedig gespeeld door de voortreffelijke Mark Rietman) is de natuurlijke leider van de groep, die verder bestaat uit zijn echtgenote Yvon (een ambulanceverpleegkundige gespeeld door Tamar van den Dop), een overwerkte docent en een grillige eigenaar van een ijzerhandel. De lokale gemeente lijkt de rijke groep buitenstaanders tegemoet te komen, terwijl de school van de docent niet langer geld ontvangt voor onderhoud en de verstandelijk beperkte dochter van Ferry en Yvon geen vervoer meer zal krijgen die haar naar een speciale school rijdt.

Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Langzaam breidt toneelschrijver Nathan Vecht in het groots opgezette en bij vlagen komische Laagland het conflict tussen de anywheres (kosmopolieten die overal kunnen wonen) en somewheres (burgers die gehecht zijn aan hun omgeving) uit tot een zaak van leven of dood. De minutieuze regie van Eric de Vroedt met haar flitsende overgangen naar nieuwe scènes geven de voorstelling ondertussen veel flair en houden je visueel geboeid.

Tijdens een lange en vurige discussie tussen de twee kampen, die wordt georganiseerd door de gemeente, lukt het echter alleen Van den Dop om je bij de keel te grijpen met haar uitbarsting van woede. Haar relaas over de zorgen om haar verstandelijk beperkte dochter, het feit dat ze tien jaar lang niet heeft kunnen slapen en dat haar gezin nu weer een ‘logistieke nachtmerrie’ moet doorstaan, is een absoluut hoogtepunt. Vecht illustreert hier op een bijzonder invoelende manier de frustratie van de somewheres, zonder te vervallen in stereotypering.

Elders in het stuk wil dat niet altijd lukken. De onvermijdelijke botsing tussen de visionaire Hugo en de worstelende monteur Ferry levert nu en dan rake teksten op (‘Wat kan mij het einde van de eeuw schelen als ik het niet kan redden tot het einde van de maand?’, aldus Ferry). Toch wil het maar niet lukken om mee te leven met deze personages, die emotionele gelaagdheid à la Yvon missen. Wat ook niet helpt is Vechts’ voortdurende focus op de benarde posities van de lokale bewoners, wat een vrij eendimensionaal beeld van machteloze burgers creëert, terwijl je (juist in deze gepolariseerde tijden) een daadkrachtiger tegengeluid verwacht.