Het White Lotus-hotel vormt de maquette voor een samenleving waarin iedereen bezig is met zijn plekje op de statuspiramide

‘Weet je wat het is met jou, Cameron. Jij hebt last van mimetisch verlangen.’ Twee stellen – Cameron en Daphne, Ethan en Harper, hoofdpersonages in The White Lotus – zijn halverwege een wijnproeverij als Ethan het tweede seizoen van de serie thematisch samenvat. Het gesprek gaat erover dat Cameron vroeger altijd aanpapte met de meisjes op wie Ethan verliefd was. ‘Als iemand met een hogere status dan jij iets wilt, wil jij het ook’, resumeert Ethan de mimesistheorie en het gedrag van zijn middelbareschoolvriend.

Cameron reflecteert op zijn mimetische verlangens. Beeld HBO Max

Waar The White Lotus vorig seizoen inzoomde op klasseverschillen, lijkt de serie dit keer de maatschappelijke rol van mimesis te onderzoeken: het principe dat mensen hun eigen verlangens modelleren naar de verlangens van anderen. Mimesis biedt een verklaring voor zo’n beetje alle moderne sociaal-economische structuren. Het verklaart waarom je een nieuwe auto wilt zodra de buurman er één heeft. Het verklaart bizarre huizenprijzen. Het verklaart waarom je tóch elke keer de nieuwste iPhone koopt. Waarom elke ouder zijn kind per se op de havo wil hebben. En waarom zo veel mensen moeilijk een verbinding kunnen aangaan met collega’s of klasgenoten zonder de ander ook als rivaal te zien.

Het luxe White Lotus-hotel vormt dit seizoen de maquette voor een samenleving waarin iedereen bezig is met zijn plekje op de statuspiramide, zonder ooit om te kijken naar een ander. Alle relaties zijn instrumenteel: Cameron heeft Ethan niet voor de gezelligheid meegevraagd naar Sicilië, maar om geld aan hem te verdienen. Harper is constant op zoek naar scheurtjes in het perfecte huwelijk van haar reisgenoten, zodat ze zich beter kan voelen over haar eigen seksloze relatie. Twintigers Portia en Albie pappen na een mislukte date ieder met een ander aan om elkaar jaloers te maken. De enigen die eerlijk zijn over hun intenties zijn Lucia en Mia, twee escorts met wie vroeg of laat iedereen te maken krijgt.

Onlangs las ik in NRC hoe Zuidas-advocaten tegenwoordig ontspannen in een wellnesscentrum à 16.500 euro per jaar, waar je drijvend in zout water en in volledige stilte even kunt bijkomen van weer een dag mergen en acquisitionen. Terwijl ruim een half miljoen Nederlanders kampen met energiearmoede, de ene na de andere sportclub sluit vanwege de gasrekening, staat de thermometer van de Zuidas-sauna altijd op 50 graden; in de cryoruimte is het altijd -110.

The White Lotus maakt duidelijk waarom een lid van dit wellnesscentrum de contributie van 16.500 euro niet snel zal doneren aan – ik noem maar wat – het Rode Kruis: omdat statusangst het in de regel wint van gemeenschapszin.

Maandag verschijnt de laatste aflevering van het tweede White Lotus-seizoen op HBO; in aflevering één werd al duidelijk dat er doden gaan vallen. Het zou natuurlijk mooi zijn als een patser als Cameron eraan gaat, maar als de serie één ding duidelijk maakt, is het dat juist mensen die stelselmatig voor zichzelf kiezen de grootste overlevingskans hebben.