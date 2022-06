Het Westen en de Arabische wereld: in ‘Contre-enquêtes’ komen ze soms nader tot elkaar ★★★★☆

Mounir Margoun (links) en Thierry Raynaud in ‘Contre-Enquêtes’ van Nicolas Stemann op het Holland Festival. Beeld Philippe Weissbrodt

Het is ode en aanklacht ineen, Kamel Daouds roman Moussa of de dood van een Arabier uit 2013. In dat veelgeprezen boek, een antwoord op De vreemdeling van Albert Camus, geeft Daoud Camus’ naamloze personage l’Arabe (de Arabier) voor het eerst sinds 1942 een naam. In De vreemdeling vermoordt hoofdpersoon Meursault deze Arabier op het Algerijnse strand. Vijfentwintig keer valt die term in het boek, ‘Arabier’, maar verder blijft hij anoniem. Daoud voert zijn broer Haroun op, die hun geschiedenis vertelt aan een journalist. Zo wordt ‘de Arabier’ voor het eerst een broer, een zoon, een mens. Moussa heet hij.

Dat is mooie, intertekstuele literaire materie, met een grote maatschappelijke relevantie bovendien. Niet voor niets vinden ook theatermakers het onweerstaanbaar materiaal. Spannend is wel hoe het vervolgens weer zit met een gevoelige kwestie als culturele toe-eigening.

In 2016 presenteerde regisseur Johan Simons een weinig aansprekende theaterversie op podiumkunstenfestival de Ruhrtriennale, Die Fremden. Op het Holland Festival was deze week de Franse productie Contre-enquêtes te zien, in een regie van ‘associate artist’ Nicolas Stemann, die het intelligenter en vooral ook een stuk leuker aanpakt. Hij maakt een ingenieuze deconstructie die een nieuwe laag toevoegt aan het materiaal, waarbij Meursault en Haroun elkaar ontmoeten, en waarin ook de persoonlijke verhalen van beide acteurs aan bod komen. Bovendien mag er gelachen worden, bij plaagstootjes over typecasting in de theaterwereld, en over de onmogelijke eisen van de erven Camus. Camus’ dochter Catherine belt op, tijdens de voorstelling, om de acteurs te vertellen dat wat zij doen niet mag. Dat doet dan weer denken aan De Revolutionairen van Eline Arbo, die ook al eens heeft geworsteld met de strenge erven Camus.

Stemann voert eerst Haroun op, gespeeld door de innemende acteur Mounir Margoun, die van zijn beginscènes losjes improviserend een vrolijke stand-upact maakt. Algauw blijkt echter de pijn die onder die charmante façade schuilt. Vervolgens komt acteur Thierry Raynaud – als Meursault, of Camus, of misschien zelfs Stemann, dezelfde scènes nog eens over doen. ‘Kijk niet naar hem’, zegt Margoun tegen het publiek. Want weer zijn het de witte, westerse kunstenaars die zich dit verhaal toe-eigenen. Of ligt het misschien toch genuanceerder?

Als Catherine Camus zich meldt om het toneelstuk te verbieden, en de acteurs noodgedwongen overschakelen op hun eigen biografie, blijkt de complexe Franse verhouding met voormalig kolonie Algerije op onverwachte manieren door te werken. En dan is er ook nog de (Duitse) regisseur Stemann, die volgens de acteurs de Fransen eens even kritisch op de schaduwzijde van hún geschiedenis wenst te wijzen. Het mooist zijn vervolgens een paar woordloze, beeldende scènes, waarin de acteurs soepel van duet naar duel gaan, en terug. Frankrijk en Algerije, het Westen en de Arabische wereld: kunnen ze elkaar ooit begrijpen en nader tot elkaar komen? Hier op toneel lukt dat, soms.