Het weerzien met de vrouwen uit ‘Girls, Girls, Girls’ is warm en tegelijkertijd pijnlijk

Ik herinner me de opwinding die ik voelde toen ik in 1999, 13 jaar oud, op televisie de documentaireserie Girls Girls Girls zag. Twaalf jonge, mondige vrouwen met diverse meningen en achtergronden die met elkaar gemeen hadden dat ze pioniers waren. Ze waren de eerste in hun familie die gingen studeren, carrière maakten, en die op televisie openhartig met elkaar spraken over polarisatie en discriminatie.

Marjorie Boston (links) en Amma Asante in 'Girls Girls Girls'. Beeld NTR

Ook op documentairemaker Soulaima el Khaldi, toen 19 jaar oud, maakten ze diepe indruk. Voor haar was het ook de eerste keer dat ze vrouwen zag in wie ze zich herkende en met wie ze dezelfde ervaringen deelde. ‘Door deze serie wist ik: ik ben niet gek, deze thema’s spelen echt’, zegt El Khaldi in een nieuwe serie Girls Girls Girls (nu te zien op NPO Start en vanaf 3 juli op NPO 2). Daarin zoekt El Khaldi vier van de Girls-vrouwen op om te zien wat er van hun ambities en verlangens terecht is gekomen en hoe ze nu, 25 jaar later, naar zichzelf en de maatschappij kijken.

(Overigens was in 1999 niet iedereen onverdeeld enthousiast over de televisieserie. De tv-criticus van de Volkskrant schreef dat de strijd van de ‘allochtone vrouwen’ voor een onafhankelijke positie (zelf)relativering in de weg staat.)

Het eerste wat opvalt, is dat Amma Asante (oud-PvdA-Kamerlid), Marjorie Boston (theaterregisseur), Gülsen Alkan (oud-advocaat) en Inge Verton (voormalig politieagent) nog altijd de geëngageerde en vurige vrouwen zijn van toen. Maar verder is alles anders: ze hebben kinderen, (ex-)partners en zijn een hoop illusies armer. Want, ja, ze maakten hun ambities waar, maar eenmaal kwartje geworden werd het leven er niet veel makkelijker op.

Amma Asante kreeg ooit het advies niet zo vaak over discriminatie en racisme te praten. Het zou haar kansen in de politiek in de weg kunnen zitten. Inmiddels overweegt ze haar PvdA-lidmaatschap op te zeggen en is ze lid van Bij1, ‘een partij die het wel begrijpt’. Alkan, die aan de hand van fragmenten terugblikt op de jarennegentigversie van haarzelf, vertelt dat al haar energie opging aan zich aanpassen aan de norm. Ze kreeg een burn-out en verliet de advocatuur. Ook Verton nam teleurgesteld afscheid van het politiekorps. Alkan is nu dansleraar en festivalorganisator, Verton is masseur en tai chi-leraar. Beiden zeggen ‘het systeem’ te wantrouwen en geloven in alternatieve waarheden. Het weerzien van de vier vrouwen, is behalve warm ook pijnlijk. En niet alleen voor hen.

Regisseur El Khaldi sprak voor de serie ook hun dochters en wijdt de laatste aflevering aan drie jonge bi-culturele vrouwen, die deels te maken hebben met dezelfde problemen als de Girls-generatie van toen. Alleen gaan ze daar anders mee om. Ze zijn unapologetic: ze zijn minder bezig met wat de meerderheid van ze vindt, vastberaden niemand te laten bepalen wie ze (kunnen) zijn.