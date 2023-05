Het weerbericht voor woensdag 17 mei: flink zonnig

De komende dagen is het flink zonnig. De zon is dagelijks het krachtigst tussen 12 en 15 uur en kan dan tijdelijk UV-index 6 bereiken. Afhankelijk van je huidtype kun je zonder zonnebrandcrème al in 15 tot 30 minuten verbranden.

Na een frisse nacht met landinwaarts minima rond 4 graden warmt de zon de lucht deze woensdagochtend geleidelijk op. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige, noordenwind en het wordt 13 graden aan de noordkust tot 16 graden in Limburg. In de noordelijke helft van het land is het wisselend bewolkt en vooral in Groningen is er kans op een enkel kortdurend buitje. In Zuid-Nederland schijnt de zon vrijwel de hele dag volop.

Komende nacht is het nagenoeg helder en koelt het flink af. De minima komen uit tussen 2 en 5 graden en aan de grond kan het op enkele plaatsen licht vriezen. Op Hemelvaartsdag komen enkele stapelwolken voor en wordt het een graad of 16. Daarna wordt elke dag een beetje warmer.

Vrijdag varieert de maximumtemperatuur van 16 graden op de Waddeneilanden tot 19 graden in Zuid-Nederland. Zaterdag wordt het 18 tot 21 graden en zondag wordt het op de meeste plaatsen 20 tot 23 graden. Er waait dan een matige noordoostenwind.