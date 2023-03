Het was dit weekend interessant hoe solidariteit en falend leiderschap naar voren kwamen in onze eigen sportuitzendingen

Het was een weekend van dieptepunten in de sportverslaggeving op tv. Vooral in Engeland was de soap rondom voetbalprogramma Match of the Day op ongekende wijze uit de hand gelopen. Presentator Gary Lineker had zich op persoonlijke Twitter-titel kritisch uitgelaten over de gehanteerde taal in het Britse vluchtelingenbeleid, waarop de BBC excuses eiste. Lineker weigerde en werd tijdelijk op non-actief gesteld. Vrijwel al zijn collega’s verklaarden zich vervolgens solidair, waardoor de BBC de voetbalsamenvattingen dit weekend moest uitzenden in de meest basale vorm denkbaar: zonder aankondigingen, zonder commentaar en zonder analyses. Het was absurde televisie, en een perfect voorbeeld van een omroepleiding die op alle mogelijke manieren had gefaald: hier was een geweldig sportprogramma door censuur en bestuurlijk onvermogen gedegradeerd tot liefdeloos bereid junkfood.

Op het oog hadden de zaak-Lineker en de giftige werkcultuur bij NOS Sport weinig met elkaar te maken. Toch was het interessant om zaterdagavond te kijken hoe thema’s als solidariteit en falend leiderschap naar voren kwamen in onze eigen sportuitzendingen. Maar wie het nieuws dit weekend had gemeden, zag een doodnormaal sportweekend. Ja hoor, we gaan lekker kijken naar FC Emmen-Excelsior, en hoera: de Nederlandse shorttrackvrouwen hadden weer eens gedomineerd! Waar is de champagne?

Sjoerd van Ramshorst in NOS Studio Sport Eredivisie. Beeld NOS

Een uitgebreid mea culpa in de sportjournaals was wellicht ook niet helemaal gepast geweest, maar toch had het iets ongemakkelijks om na alle onthullingen gewoon weer over te gaan tot de orde van de dag. Dat ongemak werd deels veroorzaakt door de lafhartige houding van de hoofdredactie van NOS Sport, die naar aanleiding van de onthullingen aankondigde ‘op termijn terug te treden’. Onmiddellijk opstappen was geen optie, omdat ‘de continuïteit van de sportverslaggeving gewaarborgd moest blijven’.

Consistent was de sportverslaggeving zeker, maar de houding van de hoofdredactie maakte glashelder hoeveel er mis is binnen de cultuur van NOS Sport. Hier had een hoofdredactie gigantisch gefaald om de veiligheid van haar werknemers te garanderen. Elke andere optie dan direct terugtreden is een dikke middelvinger naar eenieder die zich de afgelopen jaren onveilig heeft gevoeld op de redactie. De ‘continuïteit’ van de sportverslaggeving is in zo’n situatie niets meer dan een slap excuus om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Humberto Tan – zelf jarenlang werkzaam bij NOS Sport – vatte het zaterdagavond prima samen in zijn talkshow: ‘Als een cultuur zó diepgeworteld zit in een organisatie, kom je er niet met het reorganiseren van structuren. Dan zit het zo diep in de poriën, dat je ook mensen moet doorselecteren.’

Op de BBC was de continuïteit van de sportverslaggeving zaterdagavond helemaal weg, maar de onderlinge solidariteit was uiteindelijk wél de grote winnaar. Misschien had zo’n basale uitzending op de NOS ook niet misstaan, als solidair statement naar alle werknemers die slachtoffer werden op de apenrots. Het mocht niet zo zijn, want de ‘continuïteit’ won. Maar de kijkervaring? Die was allang verpest.