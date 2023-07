Het was al vroeg duidelijk: Joey Roukens is voor iets groots gemaakt

Beeld Gees Voorhees

Als iemand uit Vlaardingen iets bereikt, ben ik opgetogen, maar vooral heel verbaasd. Als iemand dan ook nog eens excelleert in het gebied waar ik zelf over schrijf, denk ik al helemaal: dit is wel heel onwaarschijnlijk toevallig allemaal. Al was het leeftijdsverschil net iets te groot, de componist Joey Roukens (41) ken ik al heel lang: ik weet dat hij op school zat achter mijn ouderlijk huis, dat hij pianoles had bij een buurvrouw. Ik zag hem keyboards spelen in een bandje dat meedeed aan de Schiedamse Popprijs, en ook de meest amuzikale bezoeker van podiumcafé De Graauwe Hengst kon al zien: die jongen is niet helemaal normaal. Die is voor iets groters gemaakt.

Nou, dat bleek. Zo ongeveer rond die tijd schreef hij al een solovioolstuk dat zou worden opgenomen door Janine Jansen – Un Cuadro de Yucatan. Inmiddels heeft hij composities op zijn naam staan voor allerlei grote orkesten.

Laatst vroeg iemand me naar mijn muzikale hoogtepunten van dit seizoen. De twee nieuwe stukken die mij het eerst te binnen schoten, waren allebei van Joey Roukens. De afgelopen jaren weet hij me steeds weer te verbazen, de lat nog weer wat hoger te leggen. Tijd voor zo’n buste dus, en drie stukken om hem te leren kennen.

1. In Unison

In 2018 ging In Unison in première, een dubbelpianoconcert voor Lucas en Arthur Jussen. Toen ik het hoorde, dacht ik: was Joey Roukens een Amerikaan geweest, dan was hij nu een van de meest gespeelde componisten in de Verenigde Staten.

In 2021 speelden de Jussens het weer, en de opname daarvan staat op hun album Dutch Masters. Het was, schreef ik, een stuk dat buik en hoofd bedient, van flitsend tot feeëriek. Steeds als de muziek te aangenaam dreigt te worden, gooit Roukens het roer om.

2. Eerste symfonie

Dit seizoen ging een langgekoesterde wens van Roukens in vervulling: zijn eerste volwaardige symfonie ging in première bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Critici zijn het zelden zo roerend eens: dit stuk is echt heel bijzonder, gelukkig heeft uitgeverij Donemus de live-opname nu op de streamingdiensten gezet.

Het stuk, in vier delen, zit vol verhalende harmonische rusteloosheid, waarin we van de ene spanning in de andere glijden. Roukens put zowel inspiratie uit de oude en klassieke muziek (de Romantiek, Mahler), als de pop (stevige pulsen), minimal en filmmuziek. Maar waar zijn eerdere werk soms wat fragmentarischer aandeed – van het ene blok naar het andere –, staat zijn muzikale blender nu veel fijner afgesteld. Zijn symfonie zit vol mooie instrumentatievondsten en boeit van begin tot eind.

3. What Remains

Hij heeft even geoefend: What Remains is alweer zijn vierde strijkkwartet. Ik hoorde het Dudok Kwartet het stuk spelen in Musis in Arnhem, nu is er een album. Ook dit is zo’n verbluffend werk, dat tegelijkertijd heel oud en heel nieuw aanvoelt – alsof Wagner en de middeleeuwse polyfonist Perotinus een baby hebben gekregen. Het kwartet speelt het ook uiterst fijnzinnig. Inmiddels durf ik wel te zeggen dat als je een heel goed nieuw stuk wil, de kans op succes het grootst is als je Roukens belt. Dat hij (ssst!) op dit moment de beste is, ja. En daar zit geen chauvinisme bij.