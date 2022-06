Het wantrouwen in de wetenschap begon niet bij Gideon

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Op mijn schoolplein had ieder kind een eigen wetenschappelijk instituut. Je kon het alles vragen en het antwoord klopte altijd. Pappa, ik wil een paard. Pappa, waarom hebben wij één auto met roest en hebben ze bij Boudewijn vier auto’s zonder roest? Pappa, NEC is toch de beste club van de wereld?

Daar hebben we geen ruimte voor. Omdat de pappa van Boudewijn geluk heeft gehad. Zeker weten. We twijfelden nooit aan hun alwetendheid, totdat we met elkaar in gesprek gingen. Mijn pappa zegt dat hij harder werkt dan jouw pappa, daarom mag ik wel een paard. En dat als ik niet hard mijn best doe op school, ik later ook in een auto met roest moet rijden. En Ajax is de beste club van de wereld. Ja, maar mijn pappa zegt dat NEC van Ajax heeft gewonnen dus nu is NEC de beste.

Naarmate onze belangen op het schoolplein verder uiteenliepen, groeide het wantrouwen in de wetenschap. Al snel kwamen de verdachtmakingen: dat zegt jouw pappa alleen omdat hij zelf voor NEC is. Míjn pappa werkt juist harder, jouw pappa krijgt geld van foute mensen. Jouw pappa heeft vier auto’s en een paard nodig omdat jij vier mamma’s hebt.

Om de discussie te winnen, interpreteerden we de antwoorden van onze pappa’s steeds vrijer. We pikten er precies uit wat we wilden horen. Steeds vaker raakten we gefrustreerd over hun antwoorden, dus we begonnen de vragen zo te stellen dat we het wenselijke antwoord kregen. Twijfel maakte niet langer nieuwsgierig, maar hardnekkig.

En dan had je nog Gideon: mijn pappa zegt dat er een nieuwe wereldorde komt en dat jullie pappa’s wegkijken van wat er werkelijk gebeurt.

Ik zal niet liegen, we hingen aan zijn lippen.