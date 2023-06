Het vrijheidspad van Oekraïne in beeld gevangen door elf fotografen

Moet het Nationaal Monument Kamp Vught, dat in het voormalige strafkamp van de nazi’s de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog gedenkt, zich ook wagen aan de actualiteit van de oorlog in Oekraïne? Is het gedenken van de Holocaust niet genoeg – moet het de toch al bezwaarde bezoeker ook nog belasten met het naargeestige heden? Directeur Jeroen van den Eijnde is stellig over het besluit om de fototentoonstelling Oekraïne, het pad naar vrijheid juist in zijn museum onderdak te bieden. ‘Het is vanzelfsprekend. Ons motto is: herdenken is nadenken. De verschrikkelijke dingen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd, zijn nog steeds maatschappelijk relevant.’

Na zijn bezoek aan de executieplaats in het Brabantse bos, de barakken voor strafgevangenen en Joden en het crematorium, en na bezichtiging van de artefacten die herinneren aan het kampleven onder de nazi’s, stapt de bezoeker van voormalig Kamp Vught nu de tentoonstelling in van eigentijdse horror in Marioepol, Azov, Loehansk, Kyiv en Boetsja. En Van den Eijnde heeft gelijk: de logica is onmiskenbaar.

Over de auteur

Arno Haijtema is redacteur bij de Volkskrant en schrijft onder meer over fotografie en de manier waarop nieuwsfoto’s ons wereldbeeld bepalen.

Van den Eijnde ziet talrijke overeenkomsten tussen de nazitijd en het heden in het werk van elf Oekraïense fotografen en een filmer dat er wordt getoond. ‘De mensenrechtenschendingen, het doden van burgers, de onderdrukking van vrijheid en het ontkennen van soevereiniteit: menselijke waarden worden geschonden, en dat willen we hier laten zien.’ Is de aanblik van een crematorium of prikkeldraad in het voormalige kamp nog min of meer abstract, ‘door deze foto’s wordt het concreet’.

Er zijn inderdaad enkele gruwelijke foto’s uit het oorlogsgebied, hoewel de meest confronterende niet worden geëxposeerd om jeugdige bezoekers (wier ouders bij de ingang worden gewaarschuwd) enigszins te sparen. Het grootste deel van de tentoonstelling is evenwel niet gewijd aan het oorlogsjaar 2022 maar, zoals de titel al weerspiegelt, aan de talrijke jaren dat Oekraïne zich tracht te ontdoen van het juk van Moskou. Beginnend met de jaren zeventig, met kleurrijk beschilderde zwart-witfoto’s van Evgeniy Pavlov, geestverwant, stijl- en landgenoot van Boris Mikhailov: werk dat onmiskenbaar, maar voor de censor ongrijpbaar de draak steekt met de sovjet-onderdrukking.

Uit de serie ‘Total Photograph (1990-1996)’ van Evgeniy Pavlov. Beeld Evgeniy Pavlov

Ontroerend, aandoenlijk en toch ook een beetje komisch is de serie Passport van Alexander Chekmenev. Nadat Oekraïne zich in 1991 had ontworsteld aan de Sovjet-Unie, moesten alle inwoners een nieuw paspoort aanschaffen, en dus een pasfoto. Oude burgers die de gang naar de fotostudio niet konden maken, werden thuis bezocht. Ze poseren voor de fotograaf in hun eigen woonkamer, tegen de vereiste witte achtergrond, een vel karton. Maar Chekmenev laat ook alles rondom dit kader van de pasfoto zien: prachtig, de verweerde, verschrikt ogende bejaarden in hun traditionele interieur van wandkleden, antiek behang en stalen bedden, poserend voor verre reizen die ze vermoedelijk nooit meer gaan maken.

Uit de serie ‘Passport’ van Alexander Chekmenev. Beeld Alexander Chekmenev

Uiteraard is er veel aandacht voor de Maidan-revolutie die de definitieve breuk vormde tussen Moskou en Kyiv: minder voor de massaliteit van de demonstraties rond het centrale plein van de hoofdstad, maar vooral voor de individuele moed en het leed van de burgers. De omwenteling van 2014/’15 betekende een stimulans voor de jongerencultuur, maar markeert ook de constante dreiging van Russische agressie tegen de soevereine natie. De inval van februari 2022 is, zo wordt hier goed voelbaar, niet het begin van de oorlog, maar het grootschalige vervolg erop.

Een videofilm van twintig minuten geeft een gelaagd beeld van de jeugdcultuur, van de agressie die de lhbti-gemeenschap heeft te duchten van extreem-rechtse knokploegen. Van graffiti-artiesten die de stad met poëtische slogans verrijken. Van het oorlogsgeweld dat net buiten Loehansk en Kramatorsk rommelt als onweer, met af en toe de blikseminslag van een afgevuurde granaat dichtbij.

Een stel poseert tijdens een training voor burgerbescherming in Kyiv, 5 februari 2022, enkele weken voor de Russische aanval op Oekraïne. Uit de serie van Oksana Parafeniuk. Beeld Oksana Parafeniuk

Een pijnlijk mooie serie over de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl in 1986 (een besneeuwd berkenbos met een bordje dat waarschuwt tegen radioactiviteit); een ode aan de grootmoeders van Oekraïne van Elena Subach (wier werk eerder te zien was in Volkskrant Magazine) en een weergaloos sterke en onthutsende, soms macabere selectie beelden uit het oorlogsjaar 2022 van AP-fotograaf Mstyslav Chernov geven de expositie in al haar triestheid een veelzijdig, soms sacraal karakter. Eerder, eind 2022, waren de foto’s te zien in de Akerk in Groningen. De Vughtse opvolger is compacter (in Groningen waren 29 fotografen vertegenwoordigd). En, zeker op die historisch beladen plek van het voormalige kamp, diep indrukwekkend.

Oekraïne: het pad naar vrijheid, Nationaal Monument Kamp Vught, t/m 30/11. The Information Front, volume 2, een uitgave van een informeel collectief fotografen en fotokenners, is goeddeels gewijd aan de expositie en kan fungeren als catalogus (20 euro).

De expositie over Oekraïne is samengesteld door curator Wim Melis van de in Groningen gevestigde foto-instelling Noorderlicht en Kateryna Radchenko, curator van het Oekraïense festival Odessa Photo Days. De voor de Akerk in Groningen in de herfst van 2022 gemaakte tentoonstelling werd voor Vught opnieuw vormgegeven en van nieuwe prints voorzien. De toegang tot Nationaal Monument Kamp Vught is gratis voor Oekraïners.