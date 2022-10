Het voortreffelijke Cow confronteert de kijker met de wrede dingen die we dieren aandoen ★★★★☆

Cow

Wat zien we als we staren in de grote donkere glanzende ogen van Luma? Melkkoe nummer 1129 is er een als velen op de Engelse zuivelboerderij. En toch ook weer niet. Met die witte kop en dat klein beetje zwarte vacht bij de ogen valt ze op in de kudde. Een karakterkoe, dat moet fijn zijn geweest voor de op ooghoogte filmende cameravrouw van Cow. Luma lijkt ook net wat harder en klageriger te loeien als weer een kalf vlot na de geboorte bij haar wordt weggehaald. Komt vaker voor als de dieren wat ouder zijn, constateert de boer droogjes.

Dit is wat Andrea Arnolds portret van een koeienbestaan zo confronterend maakt: de vanzelfsprekendheid waarmee we dieren van alles aandoen wat bij mensen als wreed zou worden bestempeld. De film laat zien hoezeer de mens het baar- en zoogproces geïndustrialiseerd heeft, zodat die pakken melk maar in het supermarktschap komen. Zie de melkkoeien opgesteld op een draaischijf, de slurpende robot om de uiers: dit als fabriek ingerichte stalleven heeft iets sciencefictionachtigs. Het wordt continu omlijst met de mechanische klanken van alle apparaten en werktuigen, zoals de monsterlijke koe-kantelmachine. Het geloei wordt gedempt door feestelijke radiomuziek die ook door de stal schalt als er geen mens te bekennen is.

Cow is de eerste documentaire van de Britse cineast Andrea Arnold (61). Ze is de koningin van het lyrische sociaalrealisme en wordt gevierd om haar scherp geobserveerde drama’s als Fish Tank of haar zwerfjongeren-roadmovie American Honey. Ze brengt de stal schokkerig in beeld, alsof de nervositeit van de koeien overslaat op de camera, die soms ook een kopstoot incasseert. Een film gespeend van activisme: de zuivelboeren die we zien, vaak vanuit koe-perspectief, geven op hun manier heus om de dieren: come on girls. Maar de film is ook vrij van de gebruikelijke natuurfilm-romantisering. Behalve dan misschien in de scène waarin Luma wordt bestegen door een stier. Die dan ook opmerkelijk teder te werk gaat: likjes, kopjes.

Als de koeien even de wei in mogen, slaat de ontsnapping uit het halfduister en de afwezigheid van mechanisch geluid direct over op de kijker: zon, dartele dieren, vers gras, fluitende vogeltjes. Het is dan onmogelijk om er niet van doordrongen te raken hoe erg de melkproductie de koe heeft verwijderd van haar oorspronkelijke bestaan.

In het voortreffelijke Cow dicht Arnold het dier geen menselijke emoties toe, maar presenteert de filmmaker het moderne melkveebestaan als klankbord voor menselijke emoties. Wat doen we met de koe?