Het Volkskrantgeluid: is de misbruiktop van het Vaticaan nu wel of geen omslagpunt?

Door critici en slachtoffers werd de misbruiktop in het Vaticaan al voor het begin als mislukt neergezet. Hebben ze gelijk? Of is de top wel degelijk een omslagpunt in de krampachtige houding van de Katholieke Kerk? In deze aflevering van het Volkskrantgeluid hoor je verslaggever Sander van Walsum en correspondent Jarl van der Ploeg vanuit Rome.