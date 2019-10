Podcast Het volkskrantgeluid

Het Volkskrantgeluid #131: Trump en zijn impeachmentprocedure

Het impeachmentonderzoek rond Donald Trump is in volle gang. Is het zo ingewikkeld als het lijkt, en hoe groot is de kans dat het daadwerkelijk tot afzetting leidt? In deze aflevering van het Volkskrantgeluid word je helemaal bijgepraat door Michael Persson, onze correspondent in de Verenigde Staten.