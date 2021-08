Het Volkskrant Stijlboek was een onverwachte bestseller: ‘Wedden dat er 100.000 verkocht worden!’

De vierde editie van het Stijlboek van de Volkskrantredactie. Beeld de Volkskrant

De Nederlandse krantenwereld sloeg het met verbazing gade in 1992: het nieuwe stijlboek van de Volkskrant, een taalgids in pocketformaat, bleek zo populair dat er binnen twee weken was geen exemplaar meer te krijgen was.

Dat merkte een redacteur van Trouw die een recensie van het boekje schreef. ‘Het Volkskrant Stijlboek voorziet blijkbaar in een grote behoefte’, stond in zijn recensie. ‘Na drie vergeefse kooppogingen zit ik nu met het geleende hoofdredactionele exemplaar, dat een vervangersrol heeft, omdat het hoofdredactioneel exemplaar binnen de kortste keren ontvreemd was – en het is hier nog maar Trouw.’

Liefst 100 duizend verkochte exemplaren stonden er eind 1992 op de teller. En dat voor een set interne stijlregels, oorspronkelijk alleen bedoeld om de schrijfkwaliteit van de eigen redactie op te krikken.

Gek

Bert Vuijsje, een van de samenstellers van het originele Stijlboek, zag het ook niet aankomen. ‘Als het meezit misschien 25 duizend, dacht ik. Alleen collega Bas van Kleef, die ook betrokken was bij de publicatie van het boekje, riep op de boekpresentatie: ik wed dat er aan het eind van het jaar 100 duizend verkocht zijn! Nou, hij werd aangekeken of hij gek was.’

Vuijsje en collega’s Henk Huurdeman en Han van Gessel, beiden inmiddels overleden, waren de bedenkers. In zijn functie als adjunct-hoofdredacteur was het Vuijsje opgevallen dat grote buitenlandse kranten als The New York Times een soort eigen schrijfregels hadden opgesteld. Dat leek hem ook wel wat voor de Volkskrant.

‘Daarbij, er was in die tijd grote bezorgdheid en ontevredenheid over de schrijfkwaliteit van de redactie’, zegt Vuijsje. ‘Er werd weinig aandacht besteed aan helder taalgebruik. Als de inhoud maar goed is, leek de gedachte.’ Dat leidde tot ergernissen tussen de verslaggevers en de redacties die de kopij binnenkregen. ‘De redactie binnenland, die de Haagse kopij behandelde, werd in Den Haag vaak betiteld als ‘apen met scheermessen’, omdat ze het waagden iets aan hun vaak onleesbare proza te veranderen.’

‘Dicteetor’

Vuijsje, Huurdeman en Van Gessel wilden helder taalgebruik weer in de gelederen krijgen. Met name Van Gessel was berucht om zijn taalpurisme: hij werd op de krant wel ‘de schoolmeester’ en ‘dicteetor’ genoemd en zou twaalf jaar lang het Groot Dictee schrijven.

De drie redacteuren besloten een reeks workshops te geven aan de Volkskrant-redacteuren: groepen van twaalf werden steeds twee dagen lang ergens op het platteland opgesloten om onder hun leiding over de schrijfkwaliteit van de krant te discussiëren. Een hele operatie op een redactie van tweehonderd man. ‘Na drie jaar hadden we iedereen gehad’, zegt Vuijsje. Uit die workshops ontstond een pakket aan taalregels en stijlaanwijzingen dat hij en zijn collega’s vervolgens bewerkten tot een handelseditie.

Advertentie voor De Volkskrant Stijlboek Beeld de Volkskrant

Zo kwam het dat er in mei 1992 een aankondiging in de Volkskrant stond van de publicatie van ‘een boek dat je tot nu toe nergens kon kopen’. Concurrerende kranten als Trouw, Het Parool en NRC waren grootmoedig genoeg om over het succes van het Stijlboek te schrijven. Met eigen kanttekeningen, uiteraard. Zo schreef journalist Liesbeth Koenen in NRC dat ze de regels wel streng vond, met het verbod op woorden als ‘erg’ en ‘heel’ en ‘fantastisch’, en zogenaamd ‘vreselijke uitdrukkingen’ als ‘de zaak is rond’ en ‘starten’.

Gewone stervelingen

‘Uiteraard waren we streng’, zegt Vuijsje nu. ‘Dat moet. Wij zeiden: houd je aan de regels, tenzij je een zeer goede reden hebt om ervan af te wijken. Een geweldige stilist als Hugo Brandt Corstius kan de regels breken, maar een gewone sterveling kan zich er maar beter aan houden.’

Hoe vindt Vuijsje dat de Volkskrant er tegenwoordig aan toe is, taaltechnisch gezien? ‘Ik vind de toegankelijkheid en leesbaarheid van de krant nu een stuk beter dan het was in mijn tijd. Gelukkig wordt het belang van serieuze eindredactie steeds meer erkend, daar heb ik altijd voor gepleit. Misschien heeft het Stijlboek daar ook een rolletje in gespeeld. Het is echt niet alleen de inhoud die belangrijk is.’

Dat van alle lezersklachten verreweg de meeste nog steeds gaan over taalergernissen – met anglicismen bovenaan de lijst – moet de redactie maar in het licht zien van de woorden van Harry Lockefeer, hoofdredacteur van de Volkskrant ten tijde van de publicatie van het Stijlboek. ‘Elk ambacht ontleent zijn genot aan het streven naar perfectie’, citeerde een verslaggever hem tijdens het lanceringsfeest, ‘terwijl we weten dat die nooit zal worden bereikt.’