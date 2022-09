Het vervolg op hitfilm Heat is een zeer geslaagde thriller. Gratis tip: eerst de film terugkijken

Michael Mann schreef een vervolg op zijn hitfilm Heat. Het tweede deel is een lezenswaardige prequel en sequel ineen.

Twee geharde mannen drinken koffie in een nachtrestaurant te LA. Ze lijken elkaar goed te kennen, maar dat is schijn. Wel kennen ze elkaars vooruitgesnelde reputatie.

Vincent: ‘Dus jij wilde nooit een normaal leven?’

Neil: ‘En wat de fuck is dat dan wel? Barbecue en honkbal?’

Vincent: ‘Dat hoort er ook bij, ja.’

Neil: ‘Nou, leuk. En dat is jouw leven?’

Vincent: ‘Nee. Mijn leven is een verhaal vol ongelukken. Mijn stiefdochter heeft problemen met haar echte vader omdat hij een eersteklas eikel is. Ik zie mijn vrouw alleen op de trap. Ik ben nooit thuis omdat ik altijd aan het jagen ben op types zoals jij.’

Neil: ‘Verbind je nooit aan iets dat je niet binnen 30 seconden in de steek kunt laten als de politie je op de hielen zit. Je kunt geen gezinsleven hebben als je de hele tijd op mij jaagt.’

Vincent: ‘Wat ben jij? Een monnik?’

Neil: ‘Ik heb een vriendin.’

Vincent: ‘En wat vertel je haar?’

Neil: ‘Ze denkt dat ik handelsreiziger ben.’

Zo gaat het nog even door, de dialoog duurt 7 minuten. Dan naderen we de crux. Vincent: ‘Ik ga het niet leuk vinden, maar de volgende keer dat ik je zie, zal ik je arresteren.’

Neil: ‘Wat als ik je in dat geval eerder omleg? Jij gaat mij niet in de weg lopen. Ik zal niet aarzelen. Geen seconde.’

Filmfans hebben deze dialoog natuurlijk allang herkend. Die komt uit Heat (1995) van regisseur en scenarist Michael Mann. Vincent, dat is inspecteur Vincent Hanna, gespeeld door Al Pacino. Neil is bankrover Neil McCauley, een rol van Robert De Niro. Hoewel ze allebei in The Godfather II (1974) zaten, hadden ze voor Heat nooit samen een scène gespeeld, laat staan een dialoog. Nu improviseerden ze er gretig op los. Boef en inspecteur, van tweeën een.

Heat Beeld rv

Juist door die klassieke scène is Heat nooit vergeten, maar plots is de film weer actueel. Dat heeft alles te maken met een vuistdikke misdaadroman die zojuist is verschenen: Heat 2 (HarperCollins; € 32,99) – geschreven door Michael Mann, met hulp van thrillerauteur Meg Gardiner.

Lezen leert dat Heat 2 niet voor niets hoog in de bestsellerlijst van The New York Times staat. Gesteld in dezelfde straatwijze taal van de dialoog hierboven worden we meegenomen naar de periode voor en na de grote bankoverval en shoot-out uit de film. Een prequel én een sequel dus, gesitueerd tussen 1988 en 2000, en behoorlijk knap geconstrueerd.

We volgen Chris Shiherlis (Val Kilmer), de enige overlevende van een roversbende die naar Mexico probeert te vluchten. We leren meer over de achtergronden van inspecteur Hanna en zijn onorthodoxe methoden. En ja: na die spectaculaire achtervolging tussen taxiënde Boeings op vliegveld LAX liet Neil McCauley in 1995 door toedoen van Vincent Hanna het leven, maar hier zet hij in 1988 nog even een meesterlijke kraak.

Beeld HarperCollins

In zijn verantwoording schrijft Michael Mann (79): ‘Bij iedere film geef ik mijn personages een volledige biografie mee. Om te weten waar ze vandaan komen, hoe ze werden wie ze zijn, en hoe ze hun toekomst zien. Dat komt niet allemaal in de film, dat doe je voor de acteurs die de personages spelen. Door dit boek kreeg ik de kans hun volledige levensloop met de lezers te delen.’

Gratis advies: eerst de film terugzien, dat kan op Netflix. En misschien nog wel leuker: eerst de 2-Disc Special Edtion (Warner Bros.; € 12) bekijken, nog altijd leverbaar. Met vele extra’s, waaronder de anatomie van het verbale duel tussen De Niro en Pacino. Vervolgens pas lezen, en dan komt Heat 2 volledig tot leven.