Het verstrengelen van drie uiteenlopende levens doet wat geforceerd aan, in ‘Het verloren transport’ ★★★☆☆

Het Verloren Transport

De wagondeur schuift open, als het doek van een podium. Daar begint Het verloren transport: pal na de laatste uitlopers van de Holocaust. Net was het geweld nog gaande, met de treinwagons vol Joodse gevangenen uit het concentratiekamp Bergen-Belsen, die de nazi’s in april 1945 wekenlang door het praktisch verslagen Duitsland lieten boemelen. En dan is het plotseling voorbij. Buiten schijnt het ochtendlicht, klinken vogels en komen er wat Russische bevrijders in open terreinwagens aangereden over de groene weide om de uitgehongerde kampslachtoffers op te vangen. De goedgevulde voorraadkasten van het even verderop gelegen dorpje Tröbitz voorzien ruimschoots in hun eerste levensbehoeften, terwijl de Russische soldaten huishouden onder de enkel nog uit vrouwen en kinderen bestaande lokale Duitse bevolking.

In deze historische speelfilm volgen we drie vrouwen, elk met een ander perspectief op de prille vrede. De doortastende Joodse Simone (Hanna van Vliet), die de zorgt voor haar zieke man. De zwijgzame Russische scherpschutter Vera (Eugénie Anselin), een ietwat vreemde eend in de bijt tussen haar lompe mannelijke strijdmakkers. En de piepjonge Duitse Winnie (Anna Bachmann), zo’n meisje dat koppig Gruppenführerin-uniform wil blijven dragen.

Het verstrengelen van die drie uiteenlopende levens doet hier en daar wat geforceerd aan, in het enigszins idealistische scenario van Saskia Diesing. Daarin ligt de nadruk op een specifiek vrouwelijk vermogen tot empathie, dat niet altijd helemaal past bij de overlevingsstand waarin de personages zich bevinden. Maar de Nederlandse filmmaker (Nena, Dorst) belicht in haar voortdurend waardig en ingetogen geacteerde oorlogsdrama wel een intrigerende tijdspanne. Het verloren transport gaat over het niemandsland: de sluimerzone na de oorlog en vóór de vrede, waarin de mensen op een of andere manier weer door moeten, mét elkaar.

Diesing koos ervoor om haar film in te leiden met een enigszins tv-achtige maar wellicht noodzakelijke verklarende proloog over het historische transport van de ‘Austauschjuden’ (ruil-Joden). Zij werden in Bergen-Belsen iets beter behandeld door de nazi’s, om als gijzelaars te kunnen worden ingezet. De Joodse kampslachtoffers uit dat laatste transport, van wie ongeveer eenderde Nederlands was, willen weer naar huis. Maar zij blijken nog niet helemaal vrij te midden van de Russen: Stalin heeft zo zijn eigen ideeën over hun terugkeer. Ook is er uitputting en vlektyfus: het armzalige hospitaal ligt vol. En dan zijn er nog de Duitsers: de daders met wie ze zich hebben te verhouden, ingekwartierd in een met grof (seksueel) geweld gedenazificeerd dorp, waar de kamers nog voorzien zijn van hakenkruisbehang. Van Vliet, toch de meest dragende rol, legt veel overtuiging in haar spel als Simone. Een vrouw die bezig is zich op te richten, na de ontmenselijking van de nazi’s.

Het verloren transport

Drama

★★★☆☆

Regie Saskia Diesing

Met Hanna van Vliet, Eugénie Anselin, Anna Bachman, Bram Suijker, Konstantin Frolov

101 min. In 51 zalen.