Het verpletterende Oekraïense anti-oorlogsdrama ‘Klondike’ beleefde zijn première vóór de invasie ★★★★☆

Als alles voorbij is, zeggen de hoogzwangere Irka en haar man Tolik tegen elkaar, dan laten ze een groot raam in de woonkamer plaatsen. Misschien ook vloerverwarming. Zo droomt het echtpaar uit Klondike hardop in de openingsscène, terwijl het beeld op zwart staat en de precieze tijd- en plaatsaanduiding nog moet komen: 17 juli 2014, Hrabove, Regio Donetsk, Oost-Oekraïene, bij de Russische grens.

Als alles voorbij is – het zal al tragisch en uitzichtloos hebben geklonken toen dit verpletterende Oekraïense anti-oorlogsdrama zijn première beleefde op het Amerikaanse Sundance Film Festival, een maand voor het begin van de Russische invasie. En dan wonen Irka (een intense rol van Oksana Cherkashyna) en Tolik (de in 2021 overleden Sergey Shadrin) ook nog eens in de streek waar op die 17de juli vlucht MH17 wordt neergehaald, vlak nadat de separatisten – per ongeluk – hun huis half hebben verwoest met een raket. Zo verbindt cineast Maryna Er Gorbach feit met fictie, de vliegramp en de oorlog met persoonlijk drama, in de eerste speelfilm die ze regisseerde zonder haar echtgenoot, de Turkse regisseur Mehmet Bahadir Er.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Opeens gaapt er een enorm, rafelig gat in de woonkamer van Irka en Tolik. Nu kunnen ze ’s avonds vanaf de bank lichtjes over de velden zien schijnen, van de soldaten die tussen de zonnebloemen naar brokstukken zoeken. Waar Irka de separatisten vervloekt lijkt Tolik, vooral uit opportunisme en angst, hun kamp te kiezen.

Terwijl ook tussen hen de spanning oploopt, houden Er Gorbach en cameraman Svyatoslav Bulakovskiy de oorlogsdreiging voortdurend in beeld, met een regiestijl die akelig kalm en overzichtelijk is: langzaam trekt de camera cirkels door het vernielde huis, of blijft in statische shots gefixeerd op het landschap, zodat je je als toeschouwer zelf een weg moet banen door de chaos. Er is veel nadruk op het schrijnend absurde van de situatie, zoals het tableau van een Nederlands echtpaar dat op de rampplek hun dochter hoopt te vinden, en uitgeput op de afgescheurde vleugel van het vliegtuig zit.

De titel verwijst naar de Noord-Amerikaanse regio waar eind 19de eeuw de goudkoorts uitbrak. De goudzoekers van toen zijn hier de mannen die uit nationalisme en oorlogsdrift tegenover elkaar komen te staan, in een episch vertoon van toxische mannelijkheid dat vooral in de finale van Klondike bijzonder wreed en verstikkend uitpakt. Tegelijkertijd schuilt juist dáár enige hoop, helemaal aan het einde van een film die niet voor niets aan alle vrouwen is opgedragen.