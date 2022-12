Het vernieuwde Waku Waku is een verdomd leuke reïncarnatie van een tv-klassieker

In tv-land is weinig zeker, behalve dan dat alles wat ooit een succes was, uiteindelijk terugkeert. Maar met de ballast van het verleden, komt ook de druk van de nostalgie. Dus toen enige tijd geleden de terugkeer van de iconische dierenquiz Waku Waku werd aangekondigd, kon je de reacties uittekenen: het zou nooit meer zo goed worden als vroeger.

Nu Waku Waku een kleine twee maanden terug is op de buis, kunnen we gerust stellen dat het programma een geslaagde verjongingskuur heeft ondergaan. De studio is kleurrijker en minder knus dan het kneuterige oude decor. Het klassieke introliedje heeft een moderne twist gekregen, maar blijft een gigantische oorwurm. Online werd geklaagd over de ‘hysterische’ toon, maar die klachten kwamen zelden vanuit de doelgroep.

De presentatie is ditmaal in handen van Sosha Duysker. De 31-jarige presentatrice is op haar plek, want met haar tomeloze energie maakt ze Waku Waku precies wat het moet zijn: een lekker snel en spetterend kinderprogramma vol dierenfeitjes. Waku Waku tart zo de verwachtingen, door gewoon een verdomd leuke, eigentijdse reïncarnatie van een tv-klassieker te zijn.

Sosha Duysker presenteert ‘Waku Waku’. Beeld KRO-NCRV

Het gaat in Hilversum vaak over ‘verjonging’, maar als we realistisch zijn, zien we van die gevreesde verjonging in de praktijk meestal weinig terug. Natuurlijk is er zo nu en dan een Tim den Besten of Emma Wortelboer die doorbreekt, maar we worden niet bepaald overladen met presentatietalent jonger dan 35. Dat is zonde, want een beetje verfrissing kan heus geen kwaad (zei de jonge tv-recensent bedeesd).

De gemiddelde leeftijd van de Op1-presentatoren ligt net onder de vijftig. Maar ook de wijsheid der jaren zorgt blijkbaar niet voor reflectievermogen aan tafel, aangezien presentatoren Tijs van den Brink (1970) en Giovanca Ostiana (1977) niet ingrepen toen de redactie dinsdag voorstelde om Gordon – teruggekeerd uit zijn zelfverkozen ballingschap in Dubai – twee nieuwe programma’s te laten promoten. Tussendoor mocht hij leeglopen over ons ‘belerende vingertje’ richting Qatar, en het feit dat we ‘zo woke zijn met z’n allen’.

Filosoof Fleur Jongepier, aangeschoven om haar verhaal te doen over grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld, had er tabak van en verliet de studio. Van den Brink en Ostiana lachten haar vertrek schamper weg tegenover de almachtige meningenman, die zich van geen kwaad bewust leek. Maandag Sinterklaas Slagter, dinsdag mensenrechtenexpert Gordon: Op1 lijkt steeds meer een soort opvanghuis voor verweesde mannenzielen, wild om zich heen schoppend tegen ‘woke’ om maar relevant te blijven.

Na al dit gedoe was het fijn om weer te ontspannen bij Waku Waku, waarin gewoon lekker werd gegeind over knuffelaapjes en schapenwol. En hoe druk het programma soms ook is: tussen de talkshowterreur van deze dagen, is Waku Waku juist een baken van rust.