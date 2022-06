Het vernieuwde schoenenmuseum in Waalwijk is een feest voor schoenenfreaks

Het vernieuwde schoenenmuseum Schoenenkwartier in Waalwijk. Beeld Annabel Miedema

Ze lagen een beetje dwars, de laarzen van Agnetha. Eentje althans: de linker, een roomwitte, kniehoge laars met braaf blokhakje en satijnen strikken eromheen. Een beetje Abba-fan kent ze wel: het zijn de majoretteske laarzen die zangeres Agnetha Faltskög, net als collega Anni-Frid Lyngstad, droeg onder een witte tuniek met een poes erop. Anno 1975, ten tijde van hun monsterhit S.O.S. Die linkerlaars viel steeds om in de grootste vitrine van de expositie Put On Your Red Shoes in het Schoenenkwartier in Waalwijk.

Dat is een vitrine om eens goed met de neus bovenop te gaan staan, want er staan stappers van wereldberoemde popsterren gebroederlijk naast elkaar. Loafers van Elvis staan neus aan neus met laarzen van Lady Gaga. Platformschoenen met glitterzolen van Elton John schitteren naast rode plateauboots van David Bowie. En dan zijn er ook nog sneakers, pumps, wallabees, Timberlands, lieslaarzen en Dr. Martens van coryfeeën als Madonna, Beyoncé, Katy Perry, De la Soul, Run DMC en vele anderen.

Het is deze expositie, die de de relatie tussen schoeisel, muziek en identiteit onderzoekt, die de publiekstrekker moet worden van het vernieuwde Schoenenkwartier in Waalwijk. Slim natuurlijk, want met zoveel verschillende schoenen van zoveel verschillende wereldsterren onder één dak is er voor elke muziekfan wel een valide reden om af te reizen naar Waalwijk. Daar is het museum nu gevestigd in het hart van de gemeente, op Raadhuisplein 1. Op 28 juni gaan na 5,5 jaar voorbereiden, verhuizen en verbouwen eindelijk de deuren open voor het publiek.

Platformschoenen van Elton John. Beeld Bata Shoe Museum

Drie weken voor de opening zit Inge Specht nog een beetje met die omvallaars in haar maag, vandaar dat het ding als een patiënt languit op een witte tafel in haar werkkamer ligt, terwijl het team broedt op een oplossing om hem recht overeind te houden. Specht is, sinds jaar en dag, conservator van het Schoenenmuseum en een van de bedenkers van de tentoonstelling, waarvoor zij en assistent-conservator Fleur Dingen schoeisel leende van onder veel meer het Bata Shoe Museum in Toronto, de David Bowie Archives en het Abba-museum.

Twaalfduizend schoenen op drieduizend vierkante meter

Niet dat Specht altijd al schoenenexpert was. Voor ze in 1996 min of meer per toeval bij het Nederlands Leder- en Schoenen Museum terecht kwam als parttimer had ze de modeacademie gedaan en een opleiding tot textielrestaurator. Eenmaal in dienst stortte ze zich op de inventaris van zo’n zevenduizend schoenen (let wel: niet alleen paren) en technische objecten.

De nadruk van het oude schoenenmuseum, in 1953 door leraar en schoenverzamelaar Antoon Hendriks opgericht als de ‘Stichting Oudheidkundig Museum voor de Schoen- en Lederindustrie’, lag op de internationale geschiedenis van de schoenmakerij. Vandaar dat er vooral etnografische exemplaren als Afrikaanse sandalen, Japanse Tabi-slippers, opanken uit de Balkan en Inuitlaarzen te vinden waren. In de loop der jaren kwamen daar schoenen bij van Nederlandse merken en ontwerpers als Lola Pagola, Hester Vlamings, Ilona Koudijs en René van den Berg.

Het Schoenenkwartier met rechts rode laarzen van David Bowie in de tijdelijke expositie ‘Put on your red shoes’. Beeld Annabel Miedema

Het museum zat vroeger, vertelt Specht, lang niet zo mooi, ruim en centraal als het nu zit. Na een paar tijdelijke onderkomens in woonhuizen verkaste het in 1983 naar een locatie aan de rand van de stad, op het industrieterrein Zanddonk, in de oude Pinocchio-schoenenfabriek. Al in 2007 was er sprake van een verhuizing naar de huidige plek, in de westvleugel van het rijksmonumentale Kropholler-complex dat in 2000 al gerenoveerd was. Door de crisis werden de plannen in de ijskast gezet.

In 2021 kon er eindelijk gestart worden met de verbouwing, ondanks de coronapandemie. En nu is het dan eindelijk, éindelijk af, en zit curator Specht als een trots mens in het ruime, lichte museumcafé naast de museumwinkel om te vertellen wat er zoal gebeurd is de afgelopen tijd. En om uit te leggen waarin het nieuwe Schoenenkwartier, dat drieduizend vierkante meter groot is en een collectie van twaalfduizend schoenen huisvest, verschilt van het oude schoenenmuseum.

Op de eerste verdieping staat niet de schoen zelf, maar de hele industrie centraal. Beeld Annabel Miedema

‘In het oude museum was er weinig interactie’, zegt ze, ‘behalve schoenen kon je hooguit een demonstratie zien van een voormalig schoenmaker. Het Kwartier is veel meer dan een tentoonstellingsruimte. We hebben twee publieke labs, eentje voor het onderwerk van de schoenen, het andere voor het bovenwerk, en die zijn net als de museumwinkel en het café voor iedereen toegankelijk. In het onderwerklab, waar het werk gevaarlijk kan zijn, kunnen mensen onder begeleiding aan de slag. In het bovenwerklab kunnen makers zelf achter de machines kruipen, en kunnen geïnteresseerde bezoekers meekijken of workshops volgen.

Schoenen van Elvis Presley uit de jaren zeventig. Beeld Bata Shoe Museum

‘Daarnaast hebben we een pop-uplab voor kunstenaars die met leer willen werken en verlegen zitten om specifieke machines en kennis. Bij de opzet hebben we ons laten inspireren door het Textielmuseum in Tilburg. En net als zij hebben wij ook een kenniscentrum met materiaalkasten en alle mogelijke boeken over ons onderwerp.’

Op de begane grond, voorbij de museumwinkel, wordt door middel van een uitgebreide installatie met machines, materiaalsamples, video’s, foto’s en leesten helder uitleg gegeven over de stappen die er nodig zijn om van een stuk leer of stof een schoen te maken. Specht: ‘We hebben het hele proces van looien tot veteren in 27 stappen onderverdeeld – een sterke vereenvoudiging van het echte proces, maar je krijgt een indruk van wat er nodig is om een schoen te maken.’ Een verdieping hoger staat niet de schoen zelf maar de hele industrie centraal, en dan met name die in de Langstraat, de streek waar Waalwijk het hart van vormt.

Platform sneakers gedragen door Geri Halliwell (Ginger Spice), jaren ’90. Beeld Bata Shoe Museum

Lompe boerenlaarzen en verfijnde damespumps

Kort stukje historie: de Langstraat ontleent zijn naam aan een 15e-eeuwse dijk die door het moeras tussen de Oude Maas en Brabantse zandgronden liep, van Geertruidenberg naar Den Bosch. Daar ontstond met dank aan de voorradigheid van water (nodig voor het looibad), veeteelt (leverancier van huiden) en eikenbomen (grondstof van de looistof) een levendige leerhandel. Grote bloei kende de streek in de 19e eeuw, maar in de jaren vijftig van de 20e eeuw ging het zoetjesaan bergafwaarts. Ook het aantal schoenfabrieken slonk gestaag. Van de 227 in 1960 waren er in 2001 nog maar een stuk of twintig over.

Die goede en slechte tijden zijn aantrekkelijk en toegankelijk in beeld gebracht op de eerste verdieping van het Schoenenkwartier, óók voor kinderen en volwassenen met een korte aandachtsspanne. Door te focussen op vier werknemers die elk een andere tak van de schoenmakersbranche vertegenwoordigen, wordt met objecten, beeld- en geluidsfragmenten een meerzijdig beeld geschetst van het harde werk, de technische vooruitgang en de snel veranderende voetmode.

De ‘Insta Wall’ in de tijdelijke expositie ‘Put on your red shoes’ . Beeld Annabel Miedema

Bescheiden opgesteld in wandvitrines staan historische schoenen, die variëren van lompe boerenlaarzen tot verfijnde zijden damespumps. Specht helpt bij het bespreken ervan maar meteen een hardnekkig misverstand de wereld uit: ‘Dat de mensen vroeger zulke kleine voetjes hadden is echt onzin. Volwassenen droegen hun schoenen af, en gooiden ze weg. De schoenen die ze wél bewaarden, net zoals we nu nog doen, waren bijzondere, dure schoenen, onverkoopbaar kleine maten en kinderschoenen.’ Voilà, het mysterie van de kleine voeten opgelost.

Op de tweede verdieping, onder de hanenbalken, staat de uitgebreide historisch-etnografische collectie waar Antoon Hendriks ooit aan begon. Een feest voor schoenenfreaks, dat varieert van vunzige, aftandse klompen tot hagelwitte sneakers, en eindigt bij de expositie waar – naast de stappers van haar ex Benny – de laarzen van Agnetha ongetwijfeld fier overeind zullen staan op de dag dat het Schoenenkwartier dan heus en eindelijk weer opengaat.

Put On Your Red Shoes, 28 juni t/m 5 februari 2023, Schoenenkwartier in Waalwijk.

Open huis Voor het ontwerp van het nieuwe Schoenenkwartier tekende het Amsterdamse architectenbureau Civic Urban Architects, dat koos voor een open en lichte structuur. Planemos tekende voor de bouw. Van de voormalige binnentuin van het door Alexander Kropholler in 1929 ontworpen gebouw werd een overdekt en licht atrium gemaakt, met visgraatvloer van bakstenen die correspondeert met de bestrating van het Raadhuisplein. De museale inrichting werd gedaan door het Utrechtse bureau Tinker imagineers, in samenwerking met Kloosterboer Decor uit Purmerend en Yipp Interactive uit Amsterdam.

Het Schoenenkwartier aan het Raadhuisplein in Waalwijk. Beeld Jeroen Pulles