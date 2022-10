Het vermeende klootzakgehalte van een acteur kan cruciaal zijn bij de Oscarnominaties

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Onder normale omstandigheden had iedereen het logisch gevonden. Natúúrlijk breng je een prestigeproject als Emancipation begin december uit. Een serieus drama over de levensgevaarlijke tocht die een ontsnapte tot slaaf gemaakte moet afleggen om terug te keren naar zijn familie, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Zo’n film willen Oscarstemmers graag zien winnen, en zo heb je de tijd om je kansen te vergroten met een doordachte Oscarcampagne.

Maar wat als de hoofdrol wordt gespeeld door mensenmepper Will Smith? De man die vorig jaar Chris Rock een klap in het gezicht gaf bij de Oscaruitreiking en daarmee ook de Academy en de Amerikaanse filmindustrie in het algemeen schoffeerde. Die daarom – ondanks spijtbetuigingen – de komende tien jaar niet welkom is in het Dolby Theater bij de uitreiking van de belangrijke filmprijs. Daarom is het nu ineens ‘dapper’ dat Apple de film van regisseur Antoine Fuqua uitbrengt, en niet nog een jaartje op de plank laat liggen tot andere schandalen deze onvermijdelijk overschaduwd hebben.

Kan Smith onder deze omstandigheden genomineerd worden? Zou hij zelfs kunnen wínnen? Vaktijdschrift The Hollywood Reporter besloot de stemrondes niet af te wachten en deed vast een belrondje langs de stemmers. De (anonieme) reacties variëren van ‘Fuck no’ tot mijmeringen over keuzevrijheid, de mogelijke publicitaire overwegingen van Apple, Smiths carrière en het huidige politieke klimaat, waarbij de conclusie vaak alsnog ‘Fuck no’ is, maar dan met meer en nettere woorden. Consensus: de film krijgt een kans, Smith niet.

Overigens heeft niemand van deze ruim vijftig stemmers Emancipation al kunnen zien, dus over Smiths acteerprestaties ging het niet. We wísten het natuurlijk al, dat meerdere factoren meespelen bij wie er uiteindelijk op het Oscarpodium belanden. Het vermeende klootzakgehalte van de persoon in kwestie kan cruciaal zijn: gedrag tijdens een perstour of tegenover ex-partners of opdringerige fans komt allemaal onder een vergrootglas te liggen. Maar dat de acteerprestaties er zelf er volstrekt níét toe hoeven te doen, is een ander uiterste.

Hoe Smith daadwerkelijk speelt in de film valt alleen op te maken uit een teasertrailer en de opmerkingen van regisseur Fuqua. ‘Een compleet ander niveau’, belooft de regisseur. ‘Ongelofelijk.’ Als hij straks gelijk blijkt te hebben, maakt het niet uit of Smith een nominatie krijgt of niet. Het is ofwel ‘een klap in het gezicht van de Academy’, zoals een stemmer een nominatie noemde, ofwel het bewijs dat de belangrijke acteerprijs niet om acteren draait. En de enige die dan zeker verliest, is de Academy zelf.