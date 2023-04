‘Het verhaal van Molukkers in Nederland houdt niet op in de jaren tachtig’

Voormalig voetballer en trainer Sam Saptenno van voetbalclub Amboina (midden) met de samenstellers van de tentoonstelling ‘Menyala. De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe’. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

‘Daar, bij die laatste plataan, stond barak 22, waar mijn latere vrouw woonde.’ Op het terrein van voormalig Kamp Westerbork herinneren vooral de bomen Anis de Fretes (70) nog aan zijn jeugd. Die bracht hij door in de kolengestookte barak 85 in wat toen woonoord Schattenberg heette. Zo’n drieduizend Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen, werden er met hun gezinnen opgevangen. In kamers van vier bij vijf meter met wanden van strokarton.

In de Drentse bossen had De Fretes ‘een leuke tijd’. Hij herinnert zich de sneeuwbalgevechten tussen ‘de oude school’ en ‘de nieuwe school’. Maar er schuifelden regelmatig witte mensen over het terrein – joden. ‘Voor hen was dit een heel beladen plek.’

‘Zwijgcultuur’

In 1970 verkaste De Fretes naar de nieuwe Molukse wijk in Assen. Zo vol van verhalen als hij is, zo weinig kregen veel Molukse jongeren van de derde en vierde generatie thuis te horen over vroeger. ‘De Molukse cultuur is best wel een zwijgcultuur’, zegt Alycia Schiphof (25). Haar oma van moeders kant is in toenmalig Schattenberg geboren, haar opa kwam er als 3-jarige terecht. ‘Als het lekker weer is, gaan we hier regelmatig wandelen met de familie. Maar pas een paar jaar geleden begonnen ze te vertellen over hun verleden.’ Nederlandse mensen sloten zich bij hun gezelschap aan. ‘Ze hadden zelfs geen idee dat hier ook Molukkers hebben gewoond.’

Over de auteur

Jurre van den Berg is regioverslaggever van de Volkskrant in het noorden van Nederland en verslaat ontwikkelingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Tot 1 oktober is in het Drents Museum in Assen de tentoonstelling Menyala. De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe te zien. De provincie en de gemeenschap zijn onlosmakelijk verbonden: van de bijna 13 duizend Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen, werd circa een kwart opgevangen in een van de zeven woonoorden zoals Schattenberg. Later kregen Assen, Bovensmilde en Hoogeveen Molukse wijken die nog steeds bestaan. Nog steeds heeft Drenthe een grote Molukse gemeenschap.

‘In het Drents Museum hebben we grote internationale tentoonstellingen, maar we willen niet losgezongen raken van onze eigen geschiedenis’, zegt museumdirecteur Harry Tupan. ‘In het verleden hebben we die weleens veronachtzaamd.’

Maleis voor ‘schitteren’

Menyala is Maleis voor ‘schitteren’. De tentoonstelling toont aan de hand van honderd voorwerpen over het verleden, heden en toekomst van Molukkers in Drenthe. De expositie is mede samengesteld door zeven jonge Nederlandse Molukkers met wortels in Drenthe, zoals Schiphof. Een bewuste keuze om niet alleen achterom te kijken, maar ook het perspectief van nieuwe generaties te betrekken.

‘Coen Verbraak heeft recentelijk een documentaire gemaakt over Molukkers in Nederland. Heel mooi, maar de film eindigt in de jaren tachtig, en zijn jongste geïnterviewde is een veertiger’, zegt de in Assen opgegroeide Miguell Kaidel (26). ‘Het verhaal van Molukkers in Nederland houdt daar niet op.’

Moluks voelen de betrokken jongeren zich zeker. ‘Hoe ouder ik word, hoe meer geïnteresseerd ik raak in mijn wortels en identiteit’, zegt Zoë Nunumete (22). ‘Niet zozeer de feiten, maar het gevoel: wat betekent Moluks zijn voor mij?’ Verbondenheid via sociale media is daarbij een drijvende kracht, zegt Kaidel, inmiddels uitgewaaid naar Amsterdam. ‘Rond de herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland werd er veel georganiseerd en gediscussieerd. Dat was een aanleiding om het spoor terug te volgen.’

Loempia en saté

De voorwerpen die van die zoektocht getuigen, bestrijken eeuwen. Soms zijn ze persoonlijk. Nunumete bracht een notitieboekje in van haar opa, die dwangarbeid verrichtte aan de Birmaspoorweg. Kaidel vond van zijn opa een koffer gevechtsvliegers, een veel beoefende hobby in de Molukse gemeenschap.

Ook onderdeel van de collectie: een sporttas van FC Amboina. De Molukse voetbalclub in Assen was vermaard vanwege de stijlvolle pingelaars, maar had steevast een keepersprobleem. In de kantine zijn de loempia en saté nog steeds een specialiteit, op het veld wordt alleen nog walking football door senioren gespeeld.

De club komt ook terug op de foto van het eerste dameselftal, met daarin Hansina Uktolseja. De vrouwelijke kaper kwam om bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt (1977), net als een jongere broer van de opa van Alycia Schiphof. ‘De gewapende acties zijn vaak het eerste waar mensen aan denken’, zegt Schiphof. ‘Maar de context kennen ze vaak niet.’ Daaraan komt de tentoonstelling tegemoet, hoopt ze. Ook het koersbord van de gekaapte intercity Assen-Groningen wordt vertoond.

De jonge Molukkers van nu hebben hun eigen dromen. Kaidel, een ambitieuze dj, wijst op de individualisering binnen de gemeenschap. ‘Wij vertellen vanuit een ik-perspectief, de oudere generatie spreekt van ‘wij’. Molukkers waren de eerste groep niet-westerse migranten in Nederland. Integratie is met vallen en opstaan gegaan.’

De huidige generatie trekt zich niet terug in Molukse wijken. Vooral omdat die alleen uit sociale huurwoningen bestaan. Maar ook, zegt Kaidel, omdat de sociale controle wel erg intens kan zijn. Het ideaal van een onafhankelijke Molukse staat (RMS) is evenwel nog niet vergeten. Daarbij opgemerkt: ‘Ik ben zelf een paar keer naar de Molukken geweest en kreeg het gevoel dat het daar minder leeft dan hier.’

Menyala. De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe. Drents Museum, Assen, t/m 1/10.