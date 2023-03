Het verhaal van ‘Galapagos’ is bijna te curieus om waar te zijn ★★★★☆

Michaël Olbrechts: Galapagos.

In Galapagos, van de Gentse striptekenaar Michaël Olbrechts, staat dat het is gebaseerd op ‘ware feiten’. Die feiten zijn echter zo curieus dat je bijna niet kunt geloven dat ze werkelijk waar zijn. Een kleine eeuw geleden streek het Duitse liefdespaar Friedrich Ritter (die arts was) en Dore Strauch (die leed aan multiple sclerose) neer op het tot dan toe onbewoonde eiland Floreana, om er volgens de beginselen van Nietzsche een spartaans maar zuiver leven te leiden. Starend naar de ondergaande zon op hun eigen, idyllische strand zegt Ritter tegen zijn liefje: ‘Wij worden de eerste échte übermenschen! Hier, op dit prachtige eiland.’

De filosoof Nietzsche, met wie Ritter dweept, is dan nog niet gegijzeld door de nazi’s, al wordt in het verre Berlijn de bodem wel rijp gemaakt voor het nationaalsocialisme door de beurskrach en de daaropvolgende economische crisis. Het Berlijnse echtpaar Margret en Heinz Wittmer leest in de krant over ‘de Adam en Eva op het paradijselijke Floreana’ en besluit ook de sprong naar de Galapagoseilanden te wagen, terwijl Margret nota bene zwanger is.

Tot zijn afgrijzen krijgt Nietzsche-aanhanger Ritter, die altijd zo koket riep dat het leven lijden is, dus gezelschap van een ander stel escapisten. En daar blijft het niet bij. Behalve dat er af en toe jachten aanmeren met champagne drinkende toeristen die nieuwsgierig zijn naar de levensstijl van de nobele wilden, arriveert op een dag ook de krankzinnige barones Eloïse Wehrborn de Wagner-Bosquet met twee van haar minnaars. Ze heeft het plan opgevat om er een luxehotel te bouwen, de Haciënda Paradiso. Met haar tirannieke temperament helpt ze de idylle van Floreana definitief om zeep, maar met haarzelf loopt het ook niet goed af.

Tekenaar Olbrechts blijft dicht bij de (bizarre) feiten, al heeft hij zich enkele vrijheden veroorloofd om het verhaal te vereenvoudigen. In werkelijkheid was het Berlijnse echtpaar Keuls en namen ze hun 13-jarige zoon mee. En de Weense barones arriveerde niet met twee, maar met drie minnaars. Verder was de fanatieke dokter Ritter nog een stuk excentrieker dan Olbrechts hem afschildert. Voorafgaand aan de reis naar Floreana had hij al zijn tanden laten trekken en zelf een metalen kunstgebit in elkaar geknutseld. Ook ontwikkelde hij een filosofisch systeem dat draaide om ‘relaties van het al met categorieën van de rede’. Het valt nog niet mee om uit te maken wie van deze stripfiguren het meest krankjorum was.

Bij het lezen van Galapagos dringen zich vanzelf allerlei associaties op. Met Nicole en Manuel bijvoorbeeld, het veelbesproken stel uit het tv-programma Ik vertrek, dat op het eiland Bonaire neerstreek om er een B&B te beginnen. Of met de eilandscènes van de film Triangle of Sadness, vooral wanneer in Olbrechts boek een schip arriveert met decadente voyeurs die zich komen vergapen aan de eilandbewoners. En natuurlijk denk je in de eerste plaats aan de oermythe van Robinson Crusoë op zijn onbewoonde eiland: hoe je in de wildernis beschaving brengt. Of misschien kun je beter zeggen: hoe de mens van de ongerepte natuur een potje maakt.

Michaël Olbrechts: Galapagos. Oogachtend; 176 pagina's; € 29.