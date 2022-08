Het verdriet van de Zuiderzee is muziektheater met een magistrale enscenering ★★★★☆

Het verdriet van de Zuiderzee door Orkater in samenwerking met Schouwburg De Lawei. Beeld Ben van Duin

Met één overweldigend gebaar poldert hij het weidse landschap in: Inne Minnes (Jasper Stoop) rent op de zonovergoten Oudemirdumerklif naar de waterrand en trekt een honderden meters lang gaasdoek mee. Wat eerst de zilveren schittering leek op de Zuiderzee, wordt het prille groen van nieuw boerenland. Deze jonge visser, gesneefd in zijn ambities op zee, gelooft in de beloofde voorspoed van het nieuwe Nederlands vernuft, de Afsluitdijk (1932). Geen tjotters meer die door de golven worden verzwolgen, maar veilige akkers vol vrachten aardappels.

Hij denkt te boffen: de onverschrokken Grietje Bosker (Keja Klaasje Kwestro) besluit hem te volgen, ook al valt ze eigenlijk voor Innes dromerige broer Minne Minnes (Nick Livramento Silva). Die koestert het zout in zijn bloed en treurt om de ruïnering van het vissersleven door het brakke zoet van het nieuwe IJsselmeer. Minne verdwijnt aan diezelfde waterrand; de bejaarde Grietje, met stomheid geslagen door onvruchtbaarheid en verdriet, verstijft als een standbeeld.

Dit liefdesdrama vormt het hart van de visueel en muzikaal imposante muziektheatervoorstelling Het verdriet van de Zuiderzee door Orkater en Schouwburg De Lawei. Vijf acteurs en drie muzikanten brengen op deze cultuurhistorische plek zingend, spelend, rennend en zeilen hijsend een onbekend, pijnlijk verleden tot leven. De magistrale enscenering op en rond houten steigers is volledig in harmonie met de natuur. Maar auteur en regisseur Geert Lageveen wil ook becommentariëren, informeren, waarschuwen en moraliseren. Een ludieke vondst is het koor van kritische vogels, dat grappig meerstemmig fluitend wordt vertolkt door diezelfde acteurs en musici. De schwung van het drama raakt soms wel even vleugellam door de vele lagen in de dichterlijke tekst. Je leert meer dan dat je meeleeft. Gelukkig trekt de hechte groep performers onder kloeke leiding van de ervaren Manoushka Zeegelaar Breeveld alle verhaallijntjes knap strak. Hun bezorgde blik op wat door het vooruitgangsdenken voor altijd verloren gaat, wordt zo bezield bezongen in deze beeldende enscenering, dat die voor altijd beklijft.

Het verdriet van de Zuiderzee Theater ★★★★☆ Het verdriet van de Zuiderzee door Orkater en Schouwburg De Lawei, voor Arcadia 2022. Tekst en regie: Geert Lageveen. Compositie: Radek Fedyk en Sytze Pruiksma. Scenografie: Ruben Wijnstok en René Vullings. 13/8, Oudemirdumerklif. Aldaar t/m 11/9.