Het verbieden, vermijden en veranderen van woorden heeft geen enkele zin en helpt tegen niets

Over Roald Dahl is inmiddels alles wel gezegd en geschreven: ja, de veranderingen in zijn boeken zijn bespottelijk, nee, die wijzigingen worden ons niet van staatswege opgedrongen maar door Netflix, en ja, dat komt door de ‘tijdgeest’, een bekrompen spookje dat denkt dat het uitwissen van ‘lelijke’ woorden leidt tot het verdwijnen van lelijke gedachten; we denken meteen aan George Orwells overbekende ‘Newspeak’.

‘It’s a beautiful thing, the destruction of words’, aldus een ambtenaar van het ministerie van Waarheid in Orwells 1984. ‘Als je een woord als ‘goed’ hebt, waar heb je dan het woord ‘slecht’ nog voor nodig? ‘Ongoed’ is daar heel geschikt voor (…). Of, als je een sterkere versie van ‘goed’ zoekt, wat heb je dan aan een hele reeks vage, nutteloze woorden als ‘uitstekend’ en ‘schitterend’ en wat dies meer zij? ‘Plusgoed’ dekt de lading, of ‘dubbelplusgoed’, als je iets nóg sterkers zoekt.’

‘Dat klinkt nog best plausibel’, zegt de advocaat van de duivel dan. Ook het Esperanto (een kunstmatige taal, net als Orwells Newspeak) maakt van een dergelijke methode gebruik. ‘goed’ is ‘bono’, ‘slecht’ is ‘malbono’, ‘groot’ is ‘grande’, klein ‘malgrande’, ‘gezond’ is ‘sano’, ongezond is ‘malsano’. Nou ja, u snapt het systeem.

In een totalitaire staat, zoals het (goddank) fictieve Oceanië van Orwell, zou zo’n taal als Esperanto uitstekend kunnen floreren; kwestie van hem gedwongen onderwijzen op school. Zo moest de hele Sovjet-Unie, met zijn tientallen verschillende talen sprekende bevolking, ook Russisch leren (het was wel handig toen ik daar woonde: ik kon met iedereen praten, van Litouwers tot Tadzjieken en Turkmenen), maar met Esperanto is het nooit wat geworden, want de meeste mensen spreken nu eenmaal liever een natuurlijke taal.

Ik herlas 1984, want je hoort het woord ‘orwelliaans’ weer vaak, de laatste tijd. In het échte jaar 1984 was het boek ook erg hip. Veel mensen in het vrije Westen waren toen nogal bang voor het communisme, inclusief alles wat er achter het IJzeren Gordijn bekokstoofd werd; al wist vrijwel niemand er het fijne van, want je kon daar niet zomaar in- en uitlopen. Orwell zat er niet ver naast met zijn visionaire dystopie, vreesden we; maar ja, vijf jaar later viel de Berlijnse Muur, en alles kwam toch nog goed (althans, dat leek heel even zo).

Toch is Orwell weer actueel, nu vooral dus om zijn ‘Nieuwspraak’. ‘Je snapt de schoonheid van de woordvernietiging niet. Weet je wel dat Nieuwspraak de enige taal ter wereld is waarvan de woordenschat elk jaar kleiner wordt? (…) Begrijp je dan niet dat de hele bedoeling van Nieuwspraak is de denkruimte te beperken? Uiteindelijk zullen we misdenk letterlijk onmogelijk maken, omdat er geen woorden zullen zijn om die uit te drukken.’

Nou, dan valt het hier toch eigenlijk nog mee, bedacht ik toen ik 1984 uit had. Weliswaar worden we door een kleine groep zeloten vrij krachtig onder druk gezet om bepaalde woorden wel of niet te gebruiken, maar we worden niet gemarteld of vermoord als we koppig blijven weigeren. Dat is fijn.

Het tragische is alleen dat die kleine groep fanatici zo ontzettend ongelijk heeft. Het verbieden, vermijden en veranderen van woorden heeft geen enkele zin en helpt tegen niets. Neem nu het fenomeen ‘mongooltje’. Dat was een lief woord, veel gezelliger dan ‘iemand met het downsyndroom’. Maar toch kwam er een moment dat iets (de tijdgeest?) of iemand (ja, wie?) besloot dat het géén goed woord was. ‘Downie’ moest het voortaan zijn.

En wat zien we nu? Kinderen op het schoolplein schelden elkaar niet meer uit voor ‘mongool’ maar voor ‘downie’.

Ja, dat schiet lekker op.