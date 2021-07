Erwin de Vries van boekhandel Godert Walter in Groningen Beeld Sabine Van Wechem

Jullie nr 1, M, van Antonio Scurati is het tweede deel over Mussolini.

‘Vanaf regel één heeft deze serie mij in zijn ban. Geschreven in een indringende stijl. Het verbaast me dat M niet op de shortlist van de Europese prijs van de Literatuur is gekomen.’

Gannef, nr 2, is het laatste deel van een Gronings drieluik?

‘In een ver verleden ben ik ruim vier jaar taxichauffeur geweest en in die tijd werd ik zo nu en dan met de zelfkant van de maatschappij geconfronteerd. Dit boek, deel drie van een trilogie, riep herkenning en herinneringen bij mij op. Een familie-epos, over een hard leven, over Zwarte Jan, een gevreesde pooier in de stad Groningen.

‘Lammert Voos’ doorbraak kwam toen hij onlangs werd geïnterviewd in het tv-programma Brommer op zee, maar bij liefhebbers had hij met beide eerdere delen al naam gemaakt.’

De nietige miljoenen van Jess Walter, jullie nr 4, speelt zich af in de Verenigde Staten begin twintigste eeuw.

‘Een sociale-avonturenroman. In de sfeertekening schemert het Wilde Westen door. Ook dit speelt zich af aan de zelfkant. Door verzet en vakbondswerk proberen de personages zich aan hun armoedige bestaan te ontworstelen. Een pageturner.’

Nr 7 en 8 zijn dichtbundels.

‘Dit weekeinde vindt in Groningen het dichtersfestival Dichters in de Prinsentuin plaats, het grootse dichtersfestival van de Lage Landen. Zwemlessen voor later – Klimaatpoëzie is een verzet tegen de gelatenheid over de klimaatcrisis, met een breed palet van 160 dichters die voor dit project gedichten hebben geschreven.

‘Gedichten van het nieuwe millennium is een anthologie van moderne poëzie voorzien van deskundig commentaar.’

Hoe staan de zaken ervoor?

‘Prima. Een week geleden zijn we met de opruiming begonnen. Met pijn in het hart hebben we meer boeken moeten afboeken – bijzondere uitgaven zijn door de lockdown aan de aandacht ontsnapt – maar als ze dan door klanten in de opruiming worden gekozen, doet je dat deugd. Veel boekhandels verdienen met hun opruiming extra aandacht. Dus klant, bij twijfel, koop het boek voor dat zachte prijsje.’

Toptien van Boekhandel Godert Walter

1. Antonio Scurati: M; Podium

2. Lammert Voos: Gannef; Afdh Uitgevers

3. Edouard Louis: Strijd en metamorfose van een vrouw; De Bezige Bij

4. Jess Walter: De nietige miljoenen; Uitgeverij Marmer

5. Martin de Haan: Ramkoers; De Arbeiderspers

6. Nico Keuning: Het geheim van de Ventoux; Uitgeverij Walburg Pers

7. Zwemlessen voor later – Klimaatpoëzie; Uitgeverij Vrijdag

8. Jeroen Dera en de Carl De Strycker (red.): Gedichten van het nieuwe millennium; Poëziecentrum, Gent

9. Sander Blom: Mythisch Groningen; Uitgeverij Passage

10. Robin van ’t Haar, Timon de Jong: … en ik hoop nog vele brieven; Uitgeverij Palmslag

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en paard; KokBoekencentrum

2. Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman: Derksen; Inside

3. Karin Slaughter: Valse getuige; HarperCollins

4. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

5. Lucinda Riley: De zeven zussen – De zevende zus; Xander Uitgevers

6. Tonke Dragt: De brief voor de koning; Leopold

7. Linda van Rijn: Provence; Marmer

8. Susan Smit: De heks van Limbricht; Lebowski

9. Hedy d’Ancona: Vrolijk verval; Nijgh & Van Ditmar

10. Hanneke de Zoete: De zoete zusjes gaan op vakantie; Kosmos