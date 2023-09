Het vakantiemapje van ANP biedt wel een heel ouderwetse blik op de Nederlandse zomermaanden

Deelnemers aan een solextour rijden door het landschap in het Friese Gaasterland. Beeld Siese Veenstra / ANP

Inmiddels zijn de meeste mensen terug van vakantie. Terug uit dat hels hete, in brand staande, door storm geteisterde, overstroomde, kapotgehagelde, doodenge buitenland. Zelfs in Scandinavië – lief, gemoedelijk, permanent naar kaneelbroodjes ruikend Scandinavië – was men niet veilig; daar kwam storm Hans aan land om heftig huis te houden.

Wie het waagde de afgelopen weken een blik op het nieuws te werpen, trok eigenlijk maar één conclusie: je kon deze zomer maar beter in eigen land zijn. Zo lekker groen, zo lekker recht, zo overzichtelijk en rustig ook, nu de achterburen en hun klereherrie langzaam smelten op een Zuid-Europees strand.

Bootjes gaan door de sluis in het centrum van Muiden. Door het tropische weer zoeken mensen het water op. Beeld Iris van den Broek / ANP

Goed. Speciaal voor degenen die de wereld graag door een clichébrilletje bekijken, stelde de beeldredactie van persbureau ANP op de website een fotomapje samen. Het mapje heet ‘Nederland vakantieland’. Zo kunnen de mensen die weg waren zien hoe leuk het hier was. En de mensen die bleven zien hun eigen blik bevestigd.

Want vakantie in Nederland – dat weet toch iedereen – is oergezellig en idyllisch. ‘In alle provincies van het land’, zo schreef het ANP, ‘brengen wij in beeld wat Nederlanders zoal doen tijdens de zomervakantie.’ Eens even kijken hoor, o ja ik zie het al. In Overijssel kon je deze zomer door een maisdoolhof lopen, in Zeeland kon je kitesurfen, in Noord-Brabant mocht je varkens knuffelen, in Noord-Holland voer iedereen halfnaakt op een boot en in Groningen liep men het Pieterpad. En voor het geval iemand dat even was vergeten: Nederland is een fietsland, er zijn hier heel veel mooie fietspaden waarover je fietstochtjes kunt maken met de fiets.

Een meisje knuffelt met een zeug in de stal van biologisch bedrijf De Beukentuin in Hoogeloon. Bezoekers kunnen op de boerderij terecht om varkens van dichtbij te zien en te aaien. Beeld Koen van Weel / ANP

Voor de goede orde: er is niets mis met deze activiteiten. Nederland ís prachtig in de zomer, dus loop dat blotevoetenpad, ga die hei op, knuffel dat varken. Maar dat mapje. De selectie. Daar hadden ze bij ANP toch net even iets langer over na kunnen denken. Twee dingen.

Eén. De foto’s die er nu in zitten, zijn precies de foto’s die je verwacht bij dit onderwerp, niet de foto’s waar je op hoopt. Je kunt ze omschrijven zonder ze te hoeven zien, die plaatjes van kwieke fietsers, zonnige wandelaars, welgemoede watersporters. Dat zijn uitroeptekens in plaats van vraagtekens, om met Fred Ritchin, beeldredacteur van The New York Times Magazine rond 1980, te spreken. Bevestigingen in plaats van verrassingen, en bovendien inwisselbaar. De enige foto waaraan je eventueel zou kunnen zien dat-ie in de natte zomer van 2023 werd gemaakt, is die van een man op een camping in Eersel, die – uiteraard lachend – regenwater uit zijn tent veegt met een bezem.

Een man veegt water uit zijn tent op een camping in Eersel. De zomer beleeft wat wisselvallige dagen met geregeld buien, soms ook met onweer. Beeld Rob Engelaar / ANP

Twee. Heel gek, maar men zou aan de hand van deze fotoselectie zomaar het achterhaalde idee kunnen krijgen dat Nederland vakantieland bestaat uit alleen maar witte mensen. Dat er, althans tijdens de zomermaanden, gewoon geen niet-witte Nederlanders zijn. Of dat niet-witte Nederlanders in de vakantietijd zoal niets doen wat de moeite waard is om te fotograferen, omdat hun activiteiten wellicht niet herkenbaar genoeg zijn voor degenen die Nederland graag beschouwen als oergezellig en idyllisch vakantieland. Of dat de beeldredactie van het ANP tijdelijk oogkleppen op had.

Hoe het ook zij, dit is de conclusie: ‘Nederland vakantieland’ is een illusie. En dat is anno 2023 een beetje jammer. Maar er is hoop. Dit is een zin uit de korte introductietekst van het fotomapje: ‘In dit overzicht, dat geregeld wordt aangevuld, lichten we een aantal van deze vakantie-activiteiten uit.’ (Cursief van mij.) De vakantie is voorbij. Aan het werk!