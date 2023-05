Het unieke, bezwerende ‘Pacifiction’ betovert met de ene fraaie, krankzinnige scène na de andere ★★★★★

Acteur Benoît Magimel in ‘Pacifiction’.

De Franse overheidsfunctionaris De Roller (Benoît Magimel) heeft al een tijdje het gevoel dat hij niet serieus wordt genomen. Als Hoge Commissaris van de Republiek in Frans-Polynesië zou hij op de hoogte moeten zijn van de plannen van zijn regering in het overzeese gebied. Toch bereiken hem op Tahiti steeds meer signalen dat Parijs iets in zijn schild voert waar De Roller niets van weet. Volgens de lokale bevolking gaan er opnieuw kernproeven plaatsvinden bij het atol Mururoa, zoals Frankrijk dat eerder deed tussen 1966 en 1996.

Een politieke thriller op een tropisch eiland — het is een prima beschrijving van Pacifiction, en toch ook weer niet. De Catalaanse regisseur Albert Serra maakt geen films die zo gemakkelijk in een hokje te plaatsen zijn. Eerder verraste hij onder meer met een minimalistische weergave van Cervantes’ Don Quichot (Honor de cavalleria), een hypnotiserend barok inkijkje bij het sterfbed van de Franse Zonnekoning (La mort de Louis XIV) en een pornografische kostuumfilm (Liberté). Serra’s cinema is meestal radicaal en altijd experimenteel.

Pacifiction lijkt daarmee te breken, in ieder geval gedurende de eerste helft. Met een geweldige hoofdrol van de Franse ster Benoît Magimel (een acteur naar wie je blijft kijken, zelfs als hij vrijwel niets doet) en een aantrekkelijke exotische setting lijkt Serra bereid zijn publiek enigszins te paaien. Toch kiest hij weer zijn eigen pad, dit keer dwalend tussen paranoiathriller, politieke satire en lome koortsdroom.

Hoe langer we De Roller volgen, hoe schimmiger de verhaallijn wordt. Lopen er buitenlandse spionnen rond op Tahiti? Is de Franse admiraal die dronken praatjes verkoopt een betrouwbare bron? Waarom lijkt bijna het gehele openbare leven van Frans-Polynesië zich af te spelen in duistere nachtclubs?

Ondoorgrondelijk

Het doet er allemaal steeds minder toe, terwijl Serra betovert met de ene fraaie, krankzinnige scène na de andere. Het onbetwiste hoogtepunt is een uitstapje naar een surfwedstrijd, waar De Roller in zijn witte pak achter op een waterscooter stapt. Onverstoorbaar laat hij zich langs de metershoge golven vervoeren, als de koning die hij in zijn gedachten ongetwijfeld is.

Pacifiction blijft tot het eind ambigu, zoals past bij ondoorgrondelijke politieke spelletjes. Voor Serra was het verhaal nooit belangrijk. Hij is een regisseur die zoekt terwijl hij filmt; het resultaat ontstaat pas bij de montage. Daarbij maakt hij keuzes die niemand anders zou maken. Steeds trager wordt de film, alsof Serra zijn wereld tot stilstand wil brengen voor hij hem opblaast – een soms frustrerend, maar altijd fascinerend procedé. Het maakt Pacifiction tot een unieke, bezwerende ervaring.