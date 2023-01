Het uitstekend geacteerde Concerned Citizen loopt vol met onderdrukt onbehagen ★★★★☆

Waarom plant Ben, een jonge, liberale architect in Tel-Aviv, een boompje aan de overkant van de straat? In het satirische drama Concerned Citizen brengen de personages hun gevoelens, gedachten en motivaties zelden direct onder woorden, dus wat dat boompje betreft zul je als kijker moeten gissen. Vermoedelijk keek Ben (Shlomi Bertonov) op een ochtend uit het raam van het chique appartement dat hij deelt met geliefde Raz (Ariel Wolf), en vond hij dat er iets aan het uitzicht ontbrak. Iets wat hun door junks, daklozen en vluchtelingen gefrequenteerde wijk zou kunnen opfleuren. Iets fijns om naar te kijken, terwijl Ben ’s ochtends voor het raam zijn zelfgemaakte groentesmoothie drinkt.

De welgestelde dertigers uit Concerned Citizen (Ezrah Mudag) proberen hun leven steeds weer in de passende beelden te gieten. Niet voor niets komt de Israëlische cineast Idan Haguel met afgemeten shots van hun handen die de watergieter op de vensterbank ietsje draaien, de fruitschaal een centimeter verschuiven: alsof er voor de mannen één perspectief is van waaruit alles klopt. In dat perspectief is hun aftandse buurt over enkele jaren getransformeerd tot hippe hotspot en hebben ze een leuk kind, verwekt bij een anonieme, liefst Aziatische draagmoeder. Wanneer Ben op kantoor aan artist’s impressions werkt en poppetjes verschuift met de muis, lijkt hij te sleutelen aan impressies van zijn eigen ideale bestaan.

Haguel observeert het allemaal met stille, omfloerste spot, en zorgt al snel voor fikse scheuren in de droomplaatjes. Ben stuurt de politie af op een Afrikaanse man die tegen ‘zijn’ boompje staat te leunen, waarna hij vanuit zijn flat ziet hoe de man door agenten wordt doodgetrapt. Een sleutelscène uit Concerned Citizen, waarin de constante onderstroom van racisme keihard opwelt en alles voor Ben lijkt te veranderen: zonder dat hij dit aan Raz of iemand anders vertelt, verliest hij de greep op zijn relatie en zijn zelfbeeld.

Concerned Citizen loopt intussen vol met onderdrukt onbehagen. Herhaaldelijk zoomt de camera tergend langzaam in op Ben, of wordt de afstand tussen hem en Raz benadrukt door de één scherp en de ander onscherp te filmen. Een existentiële spanning die zich vroeg of laat zal ontladen, zonder dat het werkelijk iemand verder helpt.

Ook dan blijft het uitstekend geacteerde Concerned Citizen een film waarin de realiteit verdwijnt onder valse wensbeelden en gladgestreken oppervlakten. Een beetje zoals die ene cynische close-up, van een hoopje mensenpoep bestrooid met kattenbakvulling.