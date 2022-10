Het tweede seizoen van The White Lotus heeft moeite om seizoen één te doen vergeten ★★★☆☆

Jennifer Coolidge in seizoen twee van ‘The White Lotus’ Beeld HBO

The White Lotus van Mike White, een zesdelige serie over de gebeurtenissen voor en achter de schermen van een luxe resort op Hawaii, was een van de verrassingen van 2021. Nog voordat de komedie een karrevracht Emmy's (tien stuks, na twintig nominaties) had binnengesleept, had het Volkskrant-seriepanel The White Lotus al gekozen tot de serie van 2021. White en zijn acteurs zetten de kijkers voortdurend op het verkeerde been door met allerlei televisieconventies te sollen in een zwarte satire op de rangen en standen in een luxe hotel, dat ook nog eens op de grond van oorspronkelijke bewoners is gebouwd.

Een tweede seizoen leek een prima idee. Helemaal toen duidelijk werd dat de nieuwe serie zich weliswaar weer in een White Lotus-resort zou afspelen, maar ditmaal op Sicilië, met op de achtergrond de imposante Etna (vul hier zelf een vulkanische metafoor in en/of een verwijzing naar de ondergang van het decadente Pompeï – andere vulkaan, maar toch).

Toch, door seizoen twee in een ander hotel van de fictieve keten The White Lotus te laten spelen, bestond het gevaar dat de serie zelf ook een franchise zou worden. En na het zien van een aantal van de zeven afleveringen (zonder de ontknoping) kan geconstateerd worden seizoen twee daar niet helemaal aan ontkomt.

Ook het tweede seizoen begint met een voorlopig onbekend lijk, en springt dan een week terug, naar het moment dat er nieuwe gasten arriveren. We kennen er een: Jennifer Coolidge als de neurotische erfgename Tanya McQuoid-Hunt, maar voor de rest is het een geheel nieuw team. De personages bewijzen op zijn zachtst gezegd nog maar eens dat geld (kennelijk) niet gelukkig maakt, ook niet als je jezelf met vijfsterrenluxe omringt. De hotelmanager Valentina (Sabrina Impacciatore) gaat het moeilijk krijgen om ons haar collega Armond uit Hawaii te doen vergeten. Te gast zijn de mannen van de familie Di Grasso, met Michael Imperioli (bekend geworden als Christopher Moltisanti in maffiaserie The Sopranos) als seksverslaafde zoon van acteur F. Murray Abraham. De mannen zijn op zoek naar hun Siciliaanse oorsprong, maar hebben alle problemen van thuis meegenomen.

En dan zijn er twee stellen die er op de eerste dag achter komen dat ze misschien niet samen op vakantie hadden moeten gaan. De twee mannen zijn oude studievrienden, van wie de een net schatrijk is geworden door zijn ict-bedrijf te verkopen. Meghann Fahy speelt een volstrekt zorgeloos en ogenschijnlijk gedachtenloze echtgenote, tegenover Aubrey Plaza als een geëngageerde advocate. Die laatste constateert dat ze zich wellicht intellectueel superieur voelt, maar dat het andere stel toch echt gelukkiger oogt, en in elk geval een beter seksleven heeft. Explosief, inderdaad (zie vulkaan).

Als kijker zoek je in die eerste afleveringen iets te vaak de parallellen met het eerste seizoen. Neem de eindeloze kwestie over een verkeerde boeking die door het eerste seizoen loopt; in seizoen twee is er een kwijtgeraakte koffer. Het lijkt erop, maar dan net niet. En waar componist Cristobal Tapia de Veer seizoen één naar een hoger plan tilde door motieven aan de Hawaiiaanse muziek te ontlenen, ontkomt hij in dit nieuwe seizoen met het gebruik van Italiaanse klanken niet helemaal aan volvette Italiaanse clichés.

‘Ik heb altijd een gedenkwaardige tijd in een White Lotus-hotel’, zegt het personage van Jennifer Coolidge bij aankomst. Zeker, maar ondertussen zit de herinnering aan die onvergetelijke zomer van 2021 op Hawaii ons behoorlijk in de weg.