Het Tropenmuseum laat zien hoe ons financiële systeem nog steeds vergroeid is met het kolonialisme ★★★★☆

Een vrouwenhoofd beplakt met becijferde stukjes spiegel hangt aan een antieke weegschaal. Daaronder, op een hoop roestige kettingen, ligt een kinderhoofdje. In een donkere hoek van de tentoonstellingszaal draait het vrouwenhoofd rond; als een grimmige discobol tovert het lichtplekken op de muur.

Deze sculptuur van Pascale Monnin verwijst naar wat in de tentoonstelling Someone is Getting Rich in het Tropenmuseum in Amsterdam de ‘dubbele schuld van Haïti’ wordt genoemd. Haïti, de eerste natie die slavernij afschafte, is namelijk ook het eerste en enige land waar voormalige slaafgemaakten zelf herstelbetalingen aan hun eigenaars moesten betalen. Die werden gefinancierd door banken, vandaar de ‘dubbele schuld’: eerst aan vroegere meesters, daarna aan de bank.

Die dubbele schuld werkt door in jongere generaties, zo laat het beeld van Monnin zien. Waar het hoofd van de vrouw is opgedeeld in genummerde vakjes (obligaties?), is het kinderhoofdje bedekt met roestige munten. Armoede als erfrecht.

Het financiële systeem achter kolonialisme en de erfenis daarvan in de huidige wereldeconomie: dat zijn, in een notendop, de thema’s die voorbijkomen in de verrassende tentoonstelling Someone is Getting Rich. Zeventien internationale hedendaagse kunstenaars laten zien hoe ons huidige financiële systeem nog steeds vergroeid is met de geschiedenis van slavernij en kolonialisme.

Interessante en relevante materie, maar ook potentieel droge kost. Met onderwerpen als ‘staatsobligaties’, ‘negotiaties’ en ‘beleggingsfondsen’ verwacht je in eerste instantie afstandelijke kunst, waarbij er veel te lezen en weinig te zien is. Het tegendeel is waar: de sculpturen, tekeningen, video’s, foto’s en wandtapijten in deze tentoonstelling zijn overwegend juist visueel prikkelend.

Zo maakte de Brits-Guyanese kunstenaar Hew Locke tekeningen met viltstift en acrylverf op de originele bedrijfsaandelen van Britse koloniale bedrijven. Over de vergeelde biljetten van een mijnbouwbedrijf in Zuid-Afrika tekende en schilderde hij figuren die zijn geïnspireerd op rotstekeningen van de San, inheemse bewoners van de Kaap. Voor een andere serie tekende hij Afro-Amerikaanse muzikanten op bedrijfsaandelen van de Geconfedereerde Staten van Amerika. De opdruk van de aandelenbiljetten schijnt nog door de verf heen, maar het zijn de kleurrijke figuren zelf die aandacht trekken. Alsof ze door de geschiedenis heen hun plek opeisen.

Heel sterk aan de tentoonstelling is hoe deze grote en abstracte wereldthema’s behapbaar maakt en dichtbij brengt. In eerste instantie kun je nog denken: Haïti, Brits kolonialisme, een ver-van-mijn-bedshow. Maar vrijwel direct legt de tentoonstelling de verbinding met Amsterdam, dat in de 17de eeuw het financiële centrum van de wereld was. De Beurs van Amsterdam was een van de eerste effectenbeurzen ter wereld, de geschiedenis ervan hangt direct samen met die van de VOC. Die handelsorganisatie, ook wel ‘de eerste multinational’, verkocht in 1606 voor het eerst bedrijfsaandelen aan het publiek. In 1623 volgde de WIC het voorbeeld. Dat beide organisaties betrokken waren bij slavenhandel, is inmiddels bekend.

Video-essays

De rol van Nederland komt duidelijk naar voren in twee video-essays in het hart van de tentoonstelling. De in Nederland wonende Amerikaan Zachary Formwalt filmde in Museum Van Loon, het voormalige woonhuis van de regentenfamilie Van Loon in Amsterdam. Terwijl de camera over het interieur glijdt, vertelt Formwalt hoe dit statige grachtenpand is gebouwd met geld dat is verdiend met onderdrukking en uitbuiting. Een belangrijk verhaal, maar de film blijft wat afstandelijk.

Anders is dat bij Femke Herregraven, die in haar video een denkbeeldige lijn trekt die het prachtige landgoed Elswout, in de buurt van Haarlem, verbindt met voormalige plantages in de Amerikaanse staat Louisiana (zie kader). Grote, niet te bevatten onderwerpen nemen hier menselijke proporties aan: ontroerend en verontrustend tegelijk.

Attachment 2: Johanna Borksi Het video-essay Attachment 2 van Femke Herregraven zoomt in op de Nederlandse Johanna Borski (1764-1846), bankier en een van de rijkste Nederlanders van de 19de eeuw. Beelden van het prachtige Elswout, Borski’s voormalige landgoed, worden in de film afgewisseld met beelden van een oude, vergeelde lijst met namen. Die lijst bevat de namen van 966 slaafgemaakte mensen in Louisiana; zij werden halverwege de 19de eeuw eigendom van de Citizen’s Bank of Louisiana, toen plantagehouders hun leningen niet meer konden afbetalen. Citizen’s Bank is de voorganger van JP Morgan Chase, vandaag de grootste bank in de VS. De bank in Louisiana werd opgericht in 1833, met investeringen uit Amsterdam, opgezet door Johanna Borski. Op het landgoed brengen dichter Jörgen Gario en een groep muzikanten een eerbetoon aan deze ‘ontwortelde’ mensen, met als aangrijpend hoogtepunt een muziekstuk door componist Dennis Thompson II, waarin alle namen van de aan de bank ‘verpande’ mensen worden opgenoemd.