Het trio Emanuel Ax, Leonidas kavakos en Yo-Yo Ma zindert, maar soms mis je een vol orkest ★★★☆☆

Neem drie grootse musici die elkaar muzikaal door en door kennen en twee meesterwerken en je krijgt toch niet het gewenste resultaat. Cellist Yo-Yo Ma nam met pianist Emanuel Ax en violist Leonidas Kavakos voor pianotrio gearrangeerde symfonieën van Beethoven op.

Beethovens ster-leerling Ferdinand Ries maakte van de Tweede symfonie een uitgebalanceerd kamermuziekstuk. De kenmerkende dynamische verschillen en harde accenten als vuisten op tafel blijven energiek overeind.

Waar je een vol orkest, schetterende hoorns en houtblazerskleuren echt mist, is in de bewerking van de Vijfde symfonie door de Britse componist Colin Matthews (76). Het eerste deel ontbeert tussenlagen en tegenstemmen. De musici houden Beethovens ingenieuze bouwwerk maar net in stand. De zangerige melodielijn van het Andante klinkt in de cello, maar Ma’s geluid verdrinkt in viool en piano.

De aanloop naar de finale zindert daarentegen zoals het hoort. In de triomf van de finale zijn de drie alsnog een volwaardig orkest.

Leonidas Kavakos, viool, Yo-Yo Ma, cello en Emanuel Ax, piano Beethoven for Three Klassiek ★★★☆☆ Sony Classical