Het trauma van Suriname krijgt een menselijk gezicht in Beste meneer Bouterse ★★★★☆

Beste Meneer Bouterse

Een land dat zijn verleden niet onder ogen komt, heeft geen toekomst. Zulke gedachten bieden houvast voor de in Suriname opgegroeide en in Nederland wonende documentairemaker Ananta Khemradj, wanneer ze in Beste meneer Bouterse naar Paramaribo afreist om een uiterst lastig gesprek te initiëren.

Khemradj en haar Surinaamse generatiegenoten, zo maakt deze ietwat tv-achtige maar zeer oprechte documentaire pijnlijk duidelijk, moeten dagelijks dealen met een geschiedenis die ze niet hebben meegemaakt, maar die in het huidige Suriname voor diepe verdeeldheid zorgt. Ze groeiden op na Desi Bouterse’s coup (1980), de Decembermoorden (1982) en de Binnenlandse oorlog (1986-1992), maar stuiten voortdurend op de nagenoeg onbespreekbare kloof die sindsdien tussen voor- en tegenstanders van Bouterse gaapt. Een kloof die groeide tijdens Bouterse’s presidentschap (2010-2020) en toen hij in 2019 voor de Decembermoorden tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Probeer dan maar eens een empathisch en helend gesprek te beginnen tussen hen die het verleden onder ogen willen zien, met alle consequenties van dien, en zij die liever zwijgen. Wat dat betreft wijst alleen al de titel van de film op Khemradjs koppigheid. Het is ook de aanhef van de brief die ze Bouterse schrijft en die ze als voice-over voorleest: een handige manier om Bouterse een rol te geven in de film (ook als ze hem nooit daadwerkelijk ontmoet) en hem ter verantwoording te roepen.

Slim is ook Khemradjs keuze om zichzelf als hoofdpersonage op te voeren. Het trauma van Suriname krijgt zodoende een menselijk gezicht, zeker wanneer ze vrienden uit de verschillende kampen wil bewegen tot een open, respectvolle dialoog, of als ze aan mensen van de oudere generatie vraagt wat zij van haar plannen vinden. Zoals cineast Pim de la Parra of de huidige Surinaamse president Chan Santokhi, die haar op het hart drukt dat de geschiedenis ‘achter ons’ ligt.

Beste meneer Bouterse lijkt even in een onderzoeksdocumentaire te veranderen wanneer Khemradj gaat speuren naar archiefdocumenten die de Nederlandse betrokkenheid bij Bouterse’s coup moeten bewijzen. Een urgente kwestie, en logisch dat de Khemradj zich erover ontfermt: zonder transparantie geen verzoening met het verleden. Evenwel voelt het als één missie te veel voor deze net een uur durende film.

En toch komt Khemradj ermee weg. Beste meneer Bouterse heeft dezelfde rusteloosheid die Khemradj voortdrijft, hetzelfde ongeduldige verlangen naar afsluiting. Ze had niet beter voelbaar kunnen maken wat er voor haar en Suriname op het spel staat.