Het Transitieteam wil iets doen voor het goede doel

Beeld Getty

Omdat we volgende week in de bergen gaan fietsen, is het Transitieteam per direct op zoek naar een verschrikkelijke ziekte waarvoor geen kuur bestaat. Als het lukt zo’n ziekte te vinden, dan beloven wij de naam van die ziekte op ons shirt te zetten, om zo – al fietsend – geld op te halen voor onderzoek. We beseffen dat we wat aan de late kant zijn, maar de verschrikkelijke ziekte die we in gedachten hadden, bleek tot onze grote schrik voor onze neus te zijn weggekaapt door het Stagnatieteam, en alternatieve ziekten bleken inmiddels goed behandelbaar.

Omdat we de berg goed voorbereid op willen fietsen, vertrekken we zaterdag voor alle zekerheid toch vast naar ons hotel. Bij het hotelletje kan je niet alleen heel lekker eten met uitzicht op de Alpen, er is ook een masseur die ons voor en na de tocht goed zal verzorgen.

De verschrikkelijke ziekte waarvoor we willen gaan trappen, heeft ons alvast gemotiveerd om allemaal een fiets ter waarde van 12.985 euro aan te schaffen. Op die fiets zullen we eerst de Col du Glandon bestijgen, om dan via de Col de la Croix-de-Fer de Télégraphe te bedwingen. Een beruchte, maar prachtige beklimming. Langs de Télégraphe zullen onze verzorgers met speciale tassen klaarstaan om ons van eten te voorzien. Mochten we tijdig weten wat de verschrikkelijke ziekte is waarvoor we dit allemaal doen, dan beloven we de naam ervan ook op die tassen te drukken.

Daarna rijden we via de Col du Galibier naar de Alpe d’Huez, waar alle medewerkers van het Transitieteam die niet van fietsen houden, langs de kant van de weg zullen staan om ons aan te moedigen. Bij hen hopen we een stukje bewustwording over de verschrikkelijke ziekte in kwestie te bewerkstelligen. Ten slotte zullen we bovenaan de Col du Mollard finishen, waar we worden opgewacht door een speciale bus. Die zal ons en de fietsen meenemen naar het hotel, waar we met alle supporters en partners een groot feestmaal zullen eten om te vieren dat het ons is gelukt ons in te zetten voor zo’n belangrijk doel.

Mocht het niet lukken om een verschrikkelijke ziekte te vinden, dan zullen we de tocht toch laten doorgaan. Desnoods als training voor de marathon in New York, waar we al tickets voor hebben, maar ook nog steeds een ziekte voor zoeken.