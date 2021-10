Het Transitieteam vindt Youp en Peter echte toppertjes

Beeld Getty

Topcabaretier Youp wil topboeman Sywert achter de tralies te krijgen. ‘Ik ben maar een mavo-klantje, ik weet niet hoe dat werkt. Maar er zijn toch wel topadvocaten die hem en die twee andere klootzakken kunnen aanpakken?’ Aldus Youp, die op de Gooise Transitiemavo al leerde dat als je van iemand af wil, je dat het best kunt doen door een schep geld over te maken aan een topadvocaat.

Wie zich afvraagt wat het verschil is tussen een topadvocaat en een sociaal advocaat, moet even kijken naar de rekeningen die ze sturen. Topadvocaten rijden in dure auto’s en zitten iedere dag in talkshows. Sociaal advocaten verdoen hun tijd met het procederen voor kansloze bijstandsmoeders, mensen die ons land uit moeten of ander volk dat het slecht doet aan talkshowtafels. Als het met procederen niet opschiet, kan een topadvocaat ook problemen die via de rechter niet op te lossen zijn via de beeldbuis oplossen. Geen wonder dus dat topcabaretier Youp bij topadvocaat Peter uitkwam. Die heeft in de Deventer Moordzaak wel bewezen dat je met een paar handige televisieoptredens meer kunt bewerkstelligen dan met waarheidsvinding.

Topcabaretier Youp was zo onder de indruk van de manier waarop topadvocaat Peter topopiniepeiler Maurice had geholpen het leven van een onbekende Nederlander te verwoesten, dat hij pro bono ook over de reputatie van die klusjesman heen had gepist. Maar zoals dat gaat met volksvijanden, ze komen en gaan. Dit jaar is topboeman Sywert aan de beurt.

Het gerucht gaat dat de topcabaretier eigenlijk een ouderwets lynchpartijtje had willen organiseren, maar dat zijn topadvocaat hem daarvan had weten te weerhouden. Lynchen mag pas weer na de Transitie. Tot die tijd is volkswoede mobiliseren het enige dat werkt. Of zoals topadvocaat Peter deze week liet weten: ‘Youp gaat in Carré spelen, en als dat niet genoeg is, gaat hij naar de Ziggo Dome of de Johan Cruijff Arena.’

Een woedende mensenmassa in een voetbalstadion: het Transitieteam kan haast niet wachten tot het zover is.

Voor ons zijn Sywert, Youp en Peter allemaal toppertjes die snappen dat je met een beetje volkswoede de mooiste dingen gedaan kunt krijgen.

Daar kunnen de onbekende journalistjes die uitzochten hoe het allemaal precies zat met die mondkapjes nog een puntje aan zuigen. Niet alleen verdienen ze niet genoeg geld voor ons respect, hun verhaal is ook te ingewikkeld. Geen wonder dat niemand staat te trappelen om ook voor hen een benefiet te organiseren.