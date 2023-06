Het Transitieteam presenteert een nieuwe musical

Beeld Getty Images

Deze zomer gaat in de Transitiehangar te Katwijk eindelijk de langverwachte musical Misdaad Van Oranje in première. Misdaad Van Oranje is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Nederlandse verzetsstrijder en Engelandvaarder Alphonse Jean Henri Wijnen, die na de bevrijding van Nederland als majoor van de koninklijke landmacht naar Nederlands-Indië vertrok om namens het vaderland te vechten tegen de onafhankelijkheid.

In een decor dat behalve een echte zee, drie authentieke pantservoertuigen ook uit dertig speciaal uit Indonesië geïmporteerde palmbomen bestaat, wordt het publiek deelgenoot gemaakt van de nog altijd vrij onbekende aanval op de West-Javaanse kampong Rawagede. Tijdens die inval ging majoor Wijnen op zoek naar de Indonesische verzetsstrijder Lukas Kustaryo. Omdat hij Kustaryo nergens kon vinden besloot hij alle mannen in het drop standrechtelijk te executeren.

Terwijl de Nederlanders de meer dan 430 mannen zonder enige vorm van proces door het hoofd schieten, begint het podium in de Transitiehangar langzaam te bewegen. Omdat de theatervloer 360 graden kan draaien ziet het publiek van alle kanten hoe deze onderbelichte gebeurtenis in de vaderlandse geschiedenis zich voltrekt.

Het publiek ziet ook hoe Wijnen na de oorlog met een echt fregat terugvaart naar Nederland. De muziek en dans aan boord van het schip alleen al is genoeg reden om deze zomer naar de Transitiehangar in Katwijk te komen.

Terug in Nederland zien we hoe Wijnen als een held wordt ontvangen en wegens zijn verdiensten promotie krijgt tot kolonel. Indrukwekkend is de scène waarin een VN-rapport dat al in 1948 duidelijk maakt dat Wijnen en zijn mannen zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, verdwijnt in een duizelingwekkende doofpot. Met speciaal voor deze voorstelling is gemaakte liften dalen de toeschouwers af tot diep in een speciaal voor deze musical gegraven doofpot. Daar, diep onder de grond van de Transitiehangar zien we hoe Wijnen het Kruis van Verdienste krijgt opgespeld. Een onderscheiding voor Nederlanders en buitenlanders, die zich ‘in het belang van de Nederlandse staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden’, precies dezelfde onderscheiding die ook Erik Hazelhoff, bekend van de die andere niet te missen musical, in ontvangst mocht nemen.

Misdaad van Oranje is prachtige musical geworden over een minder bekend stukje vaderlandse geschiedenis. Alleen de titel is een beetje misleidend, aangezien het dankzij de verjaringswet uit 1971 tot op de dag van vandaag niet mogelijk is oorlogsmisdaden die ons land gepleegd heeft tijdens de dekolonisatieoorlog strafrechtelijk te vervolgen.