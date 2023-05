Het Transitieteam onderzoekt of zijn medewerkers zich in een onveilige werkomgeving bevinden

Beeld Getty

Drie jaar geleden vond er tijdens een training Effectief Communiceren op de burelen van het Transitieteam een incident plaats. De vertrouwenspersoon van het team gooide een stoel naar de sensitivityreader nadat deze tijdens een oefening racistische verwensingen had geschreeuwd naar de integriteitscommissaris, die eerder ongewenste seksuele toespelingen had gemaakt naar de vertrouwenspersoon.

Om de situatie te onderzoeken en te bepalen of deze incidenten op zichzelf staan of voortkomen uit een structureel onveilige werkomgeving, heeft de afdeling P&O van het Transitieteam vorige week besloten een externe commissie in te schakelen. Die zal onderzoeken of het gooien van de stoel, het racisme en het seksueel grensoverschrijdend gedrag op zichzelf staande incidenten zijn of onderdeel uitmaken van een structureel onveilige werkomgeving

Om zorgvuldige beslissingen te nemen en de veiligheid van de medewerkers te waarborgen, zijn de vertrouwenspersoon, sensitivityreader, diversiteitsmedewerker en integriteitscommissaris deze week op non-actief gezet. Inmiddels blijkt de voorzitter van de commissie zelf betrokken te zijn geraakt bij een schandaal, waarbij doodsbedreigingen werden verstuurd via zijn socialemedia-account naar verschillende vrouwelijke politici, tennissers, columnisten, journalisten, cabaretiers, artsen, wetenschappers en een voetbalbestuurder. In overleg met de mediator van het Transitieteam heeft de voorzitter besloten zich tijdelijk terug te trekken uit de commissie. Gedurende deze periode zal een ervaren waarnemer, afkomstig van het stagnatieteam, de rol van voorzitter waarnemen. Hoewel de reden voor het onverwachte vertrek van de interim-voorzitter bij het stagnatieteam niet is bekendgemaakt, lopen er nog acht procedures tegen haar vanwege een conflict met een eerdere werkgever.

Helaas hebben veel medewerkers van het Transitieteam die aanwezig waren bij de cursus Effectief Communiceren grote emotionele schade opgelopen door de gebeurtenissen. Een aanzienlijk aantal medewerkers zit al drie jaar in de ziektewet. De afdeling slachtofferhulp van het Transitieteam zal zich ondertussen ontfermen over alle medewerkers die aanwezig waren bij het incident, onder wie de geschorste vertrouwenspersoon, sensitivityreader, diversiteitsmedewerker en integriteitscommissaris. Zodra de dader van het incident als zodanig is geïdentificeerd, zal die geen zorg meer krijgen.

De externe commissie streeft ernaar om binnen acht jaar een rapport met aanbevelingen op te leveren. Het is waarschijnlijk dat tegen die tijd geen medewerkers meer werkzaam zijn bij het Transitieteam, aangezien de Transitie dan naar verwachting is voltooid.

Ondertussen zijn we per direct op zoek naar nieuwe medewerkers, onder meer een vertrouwenspersoon, sensitivityreader, diversiteitsmedewerker en integriteitscommissaris. Als u op zoek bent naar een uitdagende functie waarin u kunt samenwerken met een enthousiast team, laat het ons dan snel weten.