Het Transitieteam neemt u kostbare tijd uit handen door het vegen van uw gat te verzorgen

WIPE-IT is de nieuwe hospitality app van het Transitieteam. Met WIPE-IT garandeert het Transitieteam dat iedere Nederlander binnen 15 minuten zijn gat kan laten afvegen door een van onze even professionele als discrete WIPE-ista’s. Dankzij de speciaal voor ons ontwikkelde SWIPE-AND-WIPE-technologie kunnen gebruikers, zodra ze aandrang voelen, aangeven dat ze een WIPE-ista nodig hebben. Ons zelflerend logaritme rekent dan tot op 20 seconden nauwkeurig uit wanneer er geveegd moet worden.

Om te garanderen dat onze WIPE-ista’s precies op tijd komen, rijden ze rond op speciaal voor ons ontwikkelde elektrische fietsen. Omdat ze over het fietspad mogen en snelheden van 80 kilometer per uur halen, lukt het ons vrijwel altijd om op tijd te komen. U heeft onze bruine fietsen vast al eens voor bij zien komen. Als onze WIPE-ista’s te laat komen, krijgen gebruikers een gratis HOT-TOWEL-TREATMENT cadeau.

Gebruikers die meer willen dan een simpele WIPE & FLUSH kunnen upgraden naar een WIPE, WASH, SCRUB & DRY. Maar ook een BOWL CLEAN of een complete BATHROOM SHINE behoren tot de mogelijkheden.

WIPE is opgericht nadat uit onderzoek van onze research and development-afdeling was gebleken dat steeds minder mensen tijd hebben om hun eigen gat af te vegen. Modern toiletbezoek wordt steeds vaker aangewend om te telefoneren, berichten te versturen of onlinebestellingen te doen. Afvegen, de pot borstelen en handen wassen wordt in dat kader steeds vaker als een ongewenste onderbreking van productieve tijd gezien. Bovendien geven veel gebruikers aan het ongemakkelijk te vinden om door te trekken terwijl ze met een collega in gesprek zijn.

Uiteraard kunnen gebruikers aangeven of ze door een man, een vrouw of iemand met een meer fluïde gender geservicet willen worden.

Beeld Getty

Omdat WIPE-IT haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet wil ontlopen, gaat 3 procent van onze nettowinst rechtstreeks naar een van rioleringsprojecten in Tanzania en Bangladesh.

WHIPE-IT groeit razendsnel. Daarom zijn we per direct op zoek naar enthousiaste zzp’ers die niet vies zijn van een uitdaging. Ben jij ouder dan 18 en op zoek naar een afwisselende job zonder cao-voorwaarden, of heb je al een baan als onderwijzer maar ben je gedwongen wat bij te verdienen omdat je anders de huur niet meer kan betalen? Download dan onze WIPErs-app. Zodra je je gegevens hebt ingevuld krijg je een 8 minuten durende online tutorial. Daarna begint de app te piepen en kun je opstappen om naar je eerste klant te fietsen.