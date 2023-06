Transitieteam Beeld Getty Images

Deze week lanceert het Transitieteam de klanttevredenheidsgenerator, een applicatie die het consumenten met behulp van ChatGPT gemakkelijker maakt om klanttevredenheidsonderzoeken in te vullen. Zoals iedereen die weleens contact heeft gehad met het Transitieteam weet, zijn we altijd erg benieuwd naar hoe u dat contact heeft ervaren. Daarom sturen we u al jaren altijd direct na ieder contact een klanttevredenheidsonderzoek toe. In deze e-mails vragen we u aan te geven hoe u uw contact met het Transitieteam heeft ervaren. Met de feedback die u ons geeft, zorgen we ervoor dat we u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Uit de honderdduizenden klanttevredenheidsonderzoeken die we inmiddels hebben verstuurd, blijkt steeds vaker dat onze klanten het zeer irritant vinden dat ze voortdurend wordt gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uit onze klanttevredenheidsonderzoeken blijkt namelijk dat Nederlanders gemiddeld meer tijd kwijt zijn met het invullen van klanttevredenheidsonderzoeken dan met het daadwerkelijke contact waarop ze in klanttevredenheidsonderzoeken moeten reflecteren.

Zelflerend

De klanttevredenheidsgenerator van het Transitieteam is een applicatie die gebruikers in staat stelt om klanttevredenheidsonderzoeken automatisch in te vullen. Op die manier besteedt u minder tijd aan het invullen van het klanttevredenheidsonderzoek en hebben wij sneller de beschikking over uw feedback. Omdat de klanttevredenheidsgenerator zelflerend is, zien we dat de antwoorden van de klanttevredenheidsgenerator vaak nauwkeuriger en eerlijker zijn dan de antwoorden die u zelf geeft. Dit stelt ons in staat om nog klantvriendelijker te werk te gaan.

Aangezien de nieuwe applicatie zich nog in de bètaversie bevindt, hebben we besloten om na ieder klanttevredenheidsonderzoek dat de klanttevredenheidsgenerator voor ons invult, opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek te versturen om te weten te komen hoe tevreden u bent met de manier waarop onze klanttevredenheidsgenerator uw klanttevredenheidsonderzoek heeft ingevuld.

Altijd tevreden

Gelukkig zijn we inmiddels zo ver gevorderd met de ontwikkeling van onze klanttevredenheidsgenerator dat u ook die vragenlijst over de klanttevredenheidsgenerator gerust aan de klanttevredenheidsgenerator kunt overlaten. Omdat ons klanttevredenheidsonderzoeken al jaren volledig geautomatiseerd zijn, voorzien we een toekomst waarin de klanttevredenheidsgenerator in een voortdurende dialoog zit met onze klanttevredenheidsafdeling.

Hoe meer mensen een klanttevredenheidsgenerator installeren om klanttevredenheidsonderzoeken in te vullen, hoe beter de klanttevredenheidsgenerator zal worden in het aangeven waar de klanttevredenheid verbeterd kan worden. Dankzij de nieuwe klanttevredenheidsgenerator komen we steeds dichter bij een wereld waarin iedereen te allen tijde volledig tevreden is over alles.

Dat is tevens het moment waarop de Transitie voltooid is.