Het Transitieteam is dol op sociale media: van de pot gerukte meningen worden zo plots salonfähig

Transitieteam Beeld Getty Images

Sander Schimmelpenninck verscheen op de radar van het Transitieteam omdat hij zich als een hedendaagse Don Quichot blijft verzetten tegen de transitie. Geheel tegen de tijdsgeest in gaat deze financieel journalist tekeer tegen economische ongelijkheid en wat hij domrechts noemt. Dom of niet, de mensen tegen wie de podcastondernemer zich keert, dragen de Transitie een warm hart toe. Wie zich tegen onze medestanders keert, keert zich tegen de Transitie. Schimmelpenninck werd daarom door onze sensitivity feelers aangemerkt als potentieel toxisch voor de Transitie.

Steeds vaker sprak de televisiepresentator zich bovendien uit tegen wat hij ‘de gevaren van sociale media’ noemt. Onze Schimmelpenninck-watchers kwamen na grondig speurwerk tot de ontdekking dat de opiniemaker momenteel werkt aan een tv-programma over de negatieve invloed van sociale media op de democratie.

Onze Schimmelpenninck-watchers kwamen met columns op de proppen waarin hij haarfijn laat zien hoe op het eerste gezicht van de pot gerukte meningen via sociale media plots salonfähig worden. Dankzij de sociale echo- of beerput duiken de extreemste opvattingen plotseling vermomd als redelijke standpunten op in talkshows en nieuwsrubrieken.

Dit was voor onze Schimmelpenninck-watchers aanleiding om drie computerhackers aan te nemen die met behulp van speciale software ontdekten dat Schimmelpenninck zelf ook actief is op Twitter en Instagram. Onze whizzkids wisten te achterhalen dat hij op Instagram onder andere een reclamecampagne met zijn volgers deelde waarin hij, via Vogue, zichzelf en zijn vriendin als product elegant in de markt zet. Op Twitter bleek Schimmelpenninck niet alleen regelmatig de verbale degens te kruisen met mensen die de Transitie wel steunen, hij plaatste er ook een vrolijk fragment van een babbelpodcast waarin spreker Schimmelpenninck de mediagenieke antisemiet Theo Hiddema had uitgenodigd om samen iets spraakmakends te maken.

Het Transitieteam haalde opgelucht adem. Want hoe goedbedoeld ook, sociale media zijn de gehaktmolen van de Transitie. Wat je er ook instopt, er komt altijd transitieworst uit. Zelfs het meest uitgesproken tegengeluid zal zich moeten schikken naar de binaire wetten van sociale media: zelfpromotie, aandacht trekken, minimale argumentatie, optimale ophef. De meest fervente tegenstanders van de Transitie transformeren online als vanzelf in Transitiemedewerkers.

Zoals waardevolle discussies in een talkshow alleen bestaan voor mensen die niet meer weten hoe gecompliceerd een echte uitwisseling van gedachten gaat, zo is iedere interactie via sociale media een tegel op het prachtige pad naar de onomkeerbare Transitie.