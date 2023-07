Het Transitieteam is dol op dringende adviezen

Beeld Getty

Deze week kwam het ministerie van Onderwijs na meer dan tien jaar wegkijken en nietsdoen met het dringende advies om mobieltjes uit de klas te weren. Dat mobieltjes zorgen voor depressie, concentratieproblemen en overspannen leraren was al jaren evident. Nu ligt er een dringend advies om daar iets aan te doen.

Een dringend advies en geen verbod, want dat zou maar gedoe geven. Bij een verbod zouden er misschien mensen dwars gaan liggen. Daar had op het ministerie terecht niemand trek in.

De minister had ook kunnen besluiten om alle onderwijsinstellingen geld te geven om telefoonkluisjes te plaatsen, waarin de bewezen schadelijke apparaatjes bij binnenkomst moeten worden opgeborgen. Daar zouden de kwaliteit van het onderwijs en de geestelijke gezondheid van onze kinderen aantoonbaar mee gebaat zijn, maar politiek gezien zou het alleen maar gedoe geven. Scholen een jaar sluiten vanwege een vervelend virus is tot daaraan toe, maar een paar miljoen uittrekken om de geestelijke gezondheid van onze kinderen te redden, daar zit geen beleidsmedewerker op te wachten.

Het ministerie liet weten met een dringend advies te komen omdat een wet invoeren drie jaar kost. Het Transitieteam staat daar helemaal achter. Want waarom daadkracht tonen als je het ook kunt veinzen? Een dringend advies komt veel daadkrachtiger over dan ingewikkelde maatregelen en wetgeving. In wezen betekent het dringende advies van het ministerie dat scholen het verder zelf mogen uitzoeken. Welbeschouwd is er dus niets veranderd, en dat is maar beter ook.

Smartphones zijn het fundament van de Transitie. Als kinderen tijdens schoolpauzes weer rechtstreeks met elkaar gaan praten, gaat dat ten koste van de schermtijd die kinderen nodig hebben om zich te conformeren aan de Transitie. Socialemediagebruik en het besef dat iedereen elkaar altijd kan filmen, zijn instrumenteel om de Transitie soepel te laten verlopen.

Het Transitieteam is daarom razend enthousiast over het dringende advies van de minister. We hopen dat het dringende advies als beleidsmiddel navolging krijgt.

Wij adviseren alvast dringend dat arme mensen iets doen aan de armoede waarin ze leven. Ook adviseert het Transitieteam om het gebruik van fossiele brandstof te verlagen. Vluchtelingen adviseren we dringend om een andere oplossing te zoeken voor hun problemen. Koeien adviseren we dringend hun scheten in te houden. De half miljoen gokverslaafden die er de afgelopen jaren plotseling bij kwamen, adviseren we dringend om hun geld voortaan alleen nog uit te geven aan poëzie en museumbezoek.