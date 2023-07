Het Transitieteam is dol duidelijke beloften die eerst langs een focusgroep zijn gegaan

Beeld Getty Images

Niets is zo goed voor de Transitie als verkiezingen. Daarom is het Transitieteam gelukkig dat het feest van de democratie weer is losgebarsten.

Verkiezingscampagnes geven partijen eindelijk de kans duidelijk te maken waar ze voor staan zonder dat ze rekening hoeven te houden met compromissen. Het Transitieteam haat compromissen en is dol op heldere taal en duidelijke beloften die eerst langs een focusgroep zijn gegaan.

Verkiezingen laten ons weer geloven dat de partij waar wij van houden het helemaal voor het zeggen zal krijgen. Het gevoel dat alles zal gaan zoals ze het in hun programma hebben opgeschreven. Hoe korter die programma’s, hoe gelukkiger wij zijn.

Tijdens verkiezingen leren we bovendien de onbekende kanten van lijsttrekkers kennen. Geen gezeur over bestuurlijke ervaring, maar leuke hobby’s willen we zien. Zeker nu ons land op zoek is naar een nieuwe premier verheugen we ons op reportages waarin lijsttrekkers tonen hoe gewoon ze zijn.

Het Transitieteam hoopt dat er dit jaar alleen nog maar authentieke lijsttrekkers tussen zullen zitten. Regenten die soms aarzelen en compromissen kunnen sluiten met andersdenkenden zijn een groot gevaar voor de Transitie. Gelukkig doen die het ook slecht in de peilingen.

Want als we ons ergens op verheugen zijn het wel de peilingen. Ze kunnen een boel zeggen van de peilingen, maar die liegen nooit. Ze veranderen voortdurend, zijn vaak niet representatief en maken ieder gesprek onmogelijk, maar ze liegen niet. Daarom hopen we dat er veel gepeild gaat worden. Al was het maar zodat tv-presentatoren die peilingen kunnen voorleggen aan de authentieke lijsttrekkers. We zijn nu al benieuwd wat ze daarop te zeggen hebben. Want alle argumenten verbleken als ze het op moeten nemen tegen de opiniepeilingen. Het Transitieteam heeft alvast een vrachtlading chips ingeslagen, want boven alles leveren verkiezingen heerlijke televisie op. Mark mag dan gestopt zijn, Jeroen gaat gelukkig nooit stoppen. We verheugen ons nu al op het door Jeroen zelf geproduceerde programma waarin hij sceptisch, een tikje rebels en natuurlijk semi-ongeïnteresseerd aan politici vraagt of ze al die beloften wel waar kunnen maken.

Na de verkiezingen verheugen we ons nu al op een heel lange formatie. Hoe langer de formatie, hoe langer de regering demissionair is.

Het enige waar het Transitieteam niet op zit te wachten is een nieuwe regering. Niets is zo slecht voor de Transitie als een land dat daadwerkelijk bestuurd wordt door mensen daarvoor zijn gekozen.