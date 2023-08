Het Transitieteam heeft, zoals altijd, een voorkeur voor Bekende Nederlanders in de politiek

Beeld Getty Images

Kennis en ervaring zijn niets anders dan synoniemen voor stagnatie en conservatisme. Ze zijn een rem op de vooruitgang en daarmee en bedreiging voor de Transitie. Daarom is het Transitieteam heel content dat steeds meer Tweede Kamerleden aangeven zich niet verkiesbaar te zullen stellen bij volgende verkiezingen. Hoe minder ruimte er is voor continuïteit, hoe meer er overblijft voor de Transitie.

De vraag is nu wie er voor de vertrekkende parlementariërs in de plaats gaan komen. Het Transitieteam hoopt heel erg dat het niet te veel regionale politici zullen zijn of andersoortige figuren die gehinderd worden door ervaring of expertise. Onze headhunters zijn daarom hard op zoek naar mensen zonder ervaring of expertise.

Onze voorkeur gaat zoals altijd uit naar Bekende Nederlanders. Het grote voordeel van Bekende Nederlanders is dat ze bekend zijn en daarom geen energie meer hoeven verspillen aan het nog bekender worden. Wie al bekend is, kan moeiteloos aanschuiven in talkshows en dat is goed voor wat het Transitieteam ‘zichtbaarheid van de politiek’ noemt.

Neem Lucille Werner, die was al bekend omdat ze op tv een spelletje presenteerde toen ze de politiek inging. In de talkshow van Umberto Tan vertelde ze deze week waarom ze er na drie jaar wel weer genoeg van heeft. Lucille wilde namelijk laten zien dat je met een beperking gewoon verkozen kan worden tot volksvertegenwoordiger. Eigenlijk had ze haar punt dus al op dag 1 gemaakt. Toch wilde ze het in de talkshow best nog een keer vertellen.

Tijdens het programma werd een filmpje vertoond waarin minister Hugo de Jonge haar precies daarvoor wilde bedanken. Toen een auto hem tijdens het interview bijna aanreed, grapte de minister dat hij niet óók een beperking wilde. Die grap viel helemaal verkeerd bij mevrouw Werner. Terecht, ook het Transitieteam houdt niet van grapjes. Bovendien was ze nu net de Kamer ingegaan om te laten zien dat een beperking helemaal geen beperking is. Of zoals ze het zelf heel mooi samenvatte: dat we mensen met een handicap niet moeten zien als ‘kwetsbaar of als een object van zorg’. Waarmee ze meteen antwoord gaf op de vraag waarom ze niets had bereikt als Kamerlid. Want mensen die niet kwetsbaar zijn en geen zorg nodig hebben, redden het prima zonder de steun van politici. Kijk maar naar Lucille.

Het Transitieteam hoopt oprecht dat de Tweede Kamer over een half jaar helemaal vol zit met zulke toppertjes.